इन 4 लोगों को जरूर करना चाहिए एक कटोरी इस दाल को डाइट में शामिल

Arhar Dal Ke Fayde: दाल को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. रोजाना एक कटोरी अरहर की दाल खाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Arhar Dal Benefits: अरहर की दाल खाने से क्या होता?

Arhar Dal Benefits In Hindi: अगर आप वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन की पूर्ति के लिए वेज ऑप्शन तलाश रहे हैं तो अरहर की दाल को डाइट में शामिल कर सकते हैं. दाल का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है खासकर अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं. आपको बता दें कि अरहर की दाल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, सिलेनियम, मैंगनीज, प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं तो इस दाल को डाइट में शामिल कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इस दाल का सेवन.

अरहर की दाल खाने के फायदे- (Arhar Ki Dal Khane Ke Fayde)

1. प्रोटीन-

अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो प्रोटीन की पूर्ति के लिए अरहर दाल का सेवन कर सकते हैं. शरीर को सेहतमंद रखने के लिए प्रोटीन का सेवन बेहद जरूरी माना जाता है. 

Photo Credit: I stock

2. हड्डियों-

अरहर दाल में मौजूद गुण हड्डियों के मजबूत बनाने में मददगार हैं. अगर आप कमजोर हड्डियों की समस्या से परेशान हैं तो इस दाल को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

3. मोटापा-

अरहर की दाल के सेवन से ओवरइटिंग से बचा जा सकता है. जिससे वजन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, तो अगर आप हेल्दी तरीके से वजन को कम करना चाहते हैं तो ये दाल आपके बड़े काम आ सकती है.

4 प्रेग्नेंसी-

दाल में फोलिक एसिड के साथ ही कॉर्बोहाइड्रेट भी होता है. जो गर्भावस्था में फायदेमंद माना जाता है. इस दौरान रोजाना एक कटोरी दाल को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें डाइट में कुछ भी बदलाव करने से पहले अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

