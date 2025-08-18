विज्ञापन
पेट की चर्बी को पसीने की तरह बहा देगा किचन में मौजूद ये सस्ता सा मसाला

Fennel Seeds Water For Weight Loss: अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और पेट की चर्बी को कम समय में बर्न करना चाहते हैं, तो इस मसाले के पानी का सेवन कर सकते हैं.

Fennel Seeds Water For Weight Loss: मोटापा आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. छोटे से लेकर बड़े तक इस समस्या से परेशान हैं. दरअसल वजन को कम करना तो आसान है लेकिन, पेट की जिद्दी चर्बी को कम करना इतना आसान नहीं है इसके लिए समय और संयम की जरूरत है. मोटापे के कई कारण हो सकते जैसे खराब लाइफस्टाइल और खानपान, जेनेटिक या कोई हेल्थ समस्या. अगर आप भी कम समय में वजन को तेजी से घटाना चाहते हैं तो आप किचन में मौजूद सौंफ के पानी का सेवन कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे करें इसका सेवन.

क्या सौंफ के पानी से घटता है वजन- Does fennel water reduce weight?

सौंफ का पानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने के साथ-साथ वेट लॉस और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद कर सकता है. आमतौर पर सौंफ को कई तरह की रेसिपीज में तड़के के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, रोगाणुरोधी, एंटीवायरल, एंटी-फंगल, एंटी-इंफ्लेमेटरी, विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और विटामिन ई शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. अगर आप सुबह खाली पेट इस पानी का सेवन करते हैं, तो वजन को कम करने के साथ शरीर को कई अन्य लाभ भी मिल सकते हैं. 

कैसे बनाएं सौंफ का पानी- (How To Make Fennel Seeds Water)

सौंफ का पानी बनाने के लिए आप सबसे पहले 1 चम्मच सौंफ लें और इसे एक गिलास पानी में मिला लें. इसे अच्छी तरह मिला लें और रात भर के लिए छोड़ दें. अगली सुबह सौंफ का पानी तैयार है! इसे छानकर सुबह खाली पेट पी लें. इसमें आप नींबू का रस का शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

