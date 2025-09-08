विज्ञापन
अरहर दाल खाने के फायदे और नुकसान, जानें किन लोगों को नहीं खानी चाहिए

Arhar Dal Benefits And Side Effects: अरहर दाल वैसे तो कई पोषक तत्वों से भरपूर है और आमतौर पर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन में इसका सेवन सीमित या नहीं करना ही बेहतर होता है. आइए जानते हैं क्यों.

Arhar Dal Benefits And Side Effects: अरहर दाल हमारे घरों में खूब खाई जाती है. लगभग रोज ही इस दाल को चावल के साथ पेयर किया जाता है. अरहर दाल को तूर या तुअर दाल भी कहा जाता है. इसका स्वाद, पौष्टिकता और पचने में आसानी इसे रोजाना खाने वाली दालों में सबसे लोकप्रिय बनाती है. चाहे सादी दाल हो या तड़के वाली, अरहर दाल हर उम्र के लोगों को पसंद आती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, खासकर कुछ लोगों के लिए ये दाल नुकसान कर सकती है? यहां हम बता रहे हैं कि अरहर दाल खाने से शरीर को क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं. किन लोगों को इससे सावधानी बरतनी चाहिए.

अरहर दाल खाने के फायदे- (Benefits of Eating Tur Dal | Arhar Dal Khane Ke Fayde)

1. प्रोटीन का स्रोत

प्रोटीन का अच्छा स्रोत शाकाहारी लोगों के लिए अरहर दाल प्रोटीन का बेहतरीन विकल्प है. यह मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में मदद करती है.

2. पाचन में सहायक

अरहर दाल में फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है. अगर आप हल्दी और पचने में आसान दाल खाना चाहते हैं ये भी एक बेहतर विकल्प है.

3. हार्ट के लिए फायदेमंद

अरहर दाल का सेवन हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें पोटैशियम और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दिल को हेल्दी रखने में मदद करते हैं.

4. वजन घटाने में मददगार

अरहर दाल लो कैलोरी और हाई फाइबर वाली होती है, जिससे पेट भरा-भरा लगता है और ओवरईटिंग से बचा जा सकता है. इसलिए यह वजन घटाने में भी सहायक है.

5. शुगर कंट्रोल में सहायक

अगर आप अरहर दाल का सेवन करते हैं तो इससे आपको शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है. अरहर दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह डायबिटिक मरीजों के लिए सही मानी जाती है.

अरहर दाल खाने के नुकसान (Side Effects of Tur Dal | Arhar Dal Khane Ke Nuksan)

प्यूरीन की मात्रा ज्यादा: अरहर दाल में प्यूरीन होता है, जो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा सकता है. इससे गठिया (गाउट) के मरीजों को परेशानी हो सकती है.
गैस और अपच की समस्या: कुछ लोगों को अरहर दाल खाने के बाद पेट में गैस या भारीपन महसूस होता है, खासकर अगर दाल ठीक से न पकी हो.
किडनी के मरीजों के लिए सावधानी: जिन लोगों को किडनी की समस्या है, उन्हें प्रोटीन की मात्रा सीमित रखनी होती है. ऐसे में अरहर दाल का ज्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है.

किन लोगों को अरहर दाल नहीं खानी चाहिए या सीमित मात्रा में खानी चाहिए:-

गठिया (Gout) के मरीज प्यूरीन की वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है, जिससे जोड़ों में दर्द और सूजन हो सकती है.
किडनी रोगी हाई प्रोटीन डाइट से किडनी पर दबाव बढ़ता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना अरहर दाल न खाएं.
पेट की सेंसिटिविटी वाले लोग जिनको बार-बार गैस, अपच या एसिडिटी होती है, उन्हें अरहर दाल सीमित मात्रा में ही लेनी चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

