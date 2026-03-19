बासी रोटी बन सकती है ‘सुपरफूड’? जानिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं

Basi Roti Khane Ke Fayde: घर की रसोई में अक्सर ऐसा होता है कि रात की कुछ रोटियां बच जाती हैं. कई लोग इन्हें फेंक देते हैं, तो कुछ लोग सुबह नाश्ते में खा लेते हैं. लेकिन अब बासी रोटी को लेकर एक नई चर्चा सामने आई है, जिसमें इसे ‘सुपरफूड' तक कहा जा रहा है. क्या सच में रात की रोटी सुबह खाना सेहत के लिए फायदेमंद है या इससे नुकसान हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि यह हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ा है.

बासी रोटी में क्या होता है खास?

डाइट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जब रोटी ठंडी हो जाती है तो उसमें मौजूद स्टार्च की संरचना बदल जाती है. यह ‘रेजिस्टेंट स्टार्च' में बदल जाता है, जो आंतों के लिए फायदेमंद माना जाता है. इससे पाचन बेहतर होता है और शरीर में ग्लूकोज धीरे-धीरे रिलीज होता है, जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता.

सुबह खाने से मिल सकते हैं ये फायदे

सुबह बासी रोटी को दूध या दही के साथ खाने से शरीर को ठंडक मिलती है. यह पेट को आराम देती है और एसिडिटी की समस्या कम करने में मदद कर सकती है. कुछ लोग इसे ऊर्जा का अच्छा स्रोत भी मानते हैं, खासकर गर्मियों में यह शरीर को संतुलित रखने में सहायक होती है.

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कब हो सकती है नुकसानदेह

हर स्थिति में बासी रोटी फायदेमंद नहीं होती है. अगर रोटी को सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया है, उसमें नमी आ गई है या बदबू आ रही है, तो इसे खाना नुकसानदेह हो सकता है. इससे फूड पॉइजनिंग या पेट की दिक्कत हो सकती है. कमजोर पाचन वाले लोगों को भी इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.

स्टोरेज का रखें ध्यान

रोटी को साफ और सूखी जगह पर रखना बहुत जरूरी है. इसे एयरटाइट कंटेनर या साफ कपड़े में लपेटकर रखना बेहतर होता है. कोशिश करें कि 10-12 घंटे के अंदर ही इसका सेवन कर लिया जाए, ताकि यह सुरक्षित बनी रहे.

बासी रोटी को पूरी तरह से नजरअंदाज करना जरूरी नहीं है. सही तरीके से रखी गई और समय पर खाई गई रोटी कुछ हद तक सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है. लेकिन इसे खाने से पहले उसकी क्वालिटी जरूर जांच लें.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)