दिल्ली एयरपोर्ट पर कुदरत का कहर, खिलौनों की तरह भागे लोहे के स्टैंड, टकरा गए एयर इंडिया के विमान

- दिल्ली एयरपोर्ट पर तेज आंधी और बारिश के कारण एयर इंडिया के तीन विमान क्षतिग्रस्त
- टर्मिनल-2 पर खड़े ग्राउंड सपोर्ट उपकरण तेज हवाओं में खिसककर एयर इंडिया के विमानों से टकरा गए
- एक विमान को गंभीर नुकसान हुआ है जिसकी मरम्मत में कई दिन लग सकते हैं जबकि दो विमान जल्द उड़ान भर सकेंगे
राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एयर इंडिया के तीन विमान क्षतिग्रस्त हो गए. सूत्रों ने बताया कि रविवार (7 जून) शाम को अचानक आई तेज आंधी और बारिश के कारण एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर खड़े ग्राउंड सपोर्ट उपकरण अपनी जगह से खिसक कर विमानों से टकरा गए.
तीन विमान टकराए
एयरपोर्ट से जु़ड़े आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, शाम करीब 4:40 बजे तेज हवाएं चलीं. इसी दौरान एक स्टेप लैडर और एक ट्रेस्टल (मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म) अपनी जगह से हटकर एयर इंडिया के तीन विमान से टकरा गए. घटना के बाद तत्काल विमानों को जांच और मरम्मत के लिए ग्राउंड कर दिया गया.
आधिकारिक सूत्र ने बताया कि एक विमान को ज्यादा नुकसान हुआ है और उसकी मरम्मत में कुछ दिन लग सकते हैं. लेकिन बाकी दो विमान इस हफ्ते के भीतर फिर से उड़ान सेवा में लौट सकते हैं.
DGCA ने शुरू की जांच
दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान क्षतिग्रस्त होने का मामले में DGCA ने जांच शुरू कर दी है. 7 जून को शाम करीब 4:30 बजे खराब मौसम और तेज हवाओं के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर खड़े एयर इंडिया के तीन A320 विमान क्षतिग्रस्त हो गए थे. तेज हवाओं के कारण पास में खड़े ग्राउंड सपोर्ट उपकरण अपनी जगह से खिसक गए और दो अलग-अलग विमानों से टकरा गए. DGCA ने कहा कि इस टक्कर से दोनों विमानों के विभिन्न हिस्सों को नुकसान पहुंचा है. एक अन्य विमान की दाईं ओर की स्लाइडिंग खिड़की को उड़कर आए किसी बाहरी मलबे से नुकसान पहुंचा है. घटना में प्रभावित सभी तीनों विमानों को जांच और मरम्मत के लिए ग्राउंड कर दिया गया है और जांच शुरू की गई है.
घटना के बाद उठ रहे सवाल
घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि तूफान से पहले कोई मौसम चेतावनी क्यों नहीं जारी की गई. हालांकि, सामान्य तौर पर ऐसे खराब मौसम की सूचना पहले मिलती है, जिससे एयरपोर्ट पर मौजूद सीढ़ियों, ट्रेस्टल और अन्य उपकरणों को सुरक्षित कर दिया जाता है ताकि तेज हवाओं में खिसककर विमानों को नुकसान न पहुंचाएं. हालांकि इस ताजा घटना ने एक बार फिर एयरपोर्ट पर मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और ग्राउंड हैंडलिंग उपकरणों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में एयर इंडिया के विमान ऐसे असामान्य हादसों का शिकार हुए हैं. इसी साल जनवरी में एयर इंडिया के नए एयरबस ए350 विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय नुकसान पहुंचा था, जब घने कोहरे में टैक्सी करते वक्त उसके इंजन में एक असुरक्षित बैगेज कंटेनर चला गया था.
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