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ट्रंप ने माइक फेंक बीच में छोड़ा इंटरव्यू, पत्रकार को कहा- बहुत हो गया, थैंक्यू डॉर्लिंग | VIDEO

NBC के साथ एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप से ऐसे तीखे सवाल पूछे गए कि वे बेहद ही नाराज हो गए. महिला पत्रकार ने सबूत क्या मांग लिए, ट्रंप ने चैनल को ही एक तरफा और भ्रष्ट नेटवर्क बता दिया.

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ट्रंप ने माइक फेंक बीच में छोड़ा इंटरव्यू, पत्रकार को कहा- बहुत हो गया, थैंक्यू डॉर्लिंग | VIDEO
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस्टन वेलकर का इंटरव्यू बीच में ही छोड़ दिया (फोटो- स्क्रीन शॉट)

अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने गुस्से में आ गए कि वे कैमरे के सामने से उठकर चले गए. NBC के एक कार्यक्रम में उनसे ईरान युद्ध, दंगाईयों के लिए स्पेशल फंड और 2020 चुनाव में धोखाधड़ी जैसे गंभीर सवाल पूछे जा रहे थे. शुरुआत में तो उन्होंने शांत होकर जवाब दिए, लेकिन जब चुनावी धांधली के उनके आरोपों पर सबूत मांगे गए, तो माहौल बदल गया. ट्रंप गुस्से में आ गए. उन्होंने चैनल को ही एक तरफा भ्रष्ट नेटवर्क बता दिया और इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चले गए. खास बात थी कि यह पूरा इंटरव्यू खेत में रिकॉर्ड हुआ था, जहां बारिश और गरज ने भी बातचीत को और कठिन बना दिया था.

इंटरव्यू में क्या हुआ?

NBC से इस शो का नाम “Meet the Press” है जिसमें उसकी होस्ट क्रिस्टन वेलकर ट्रंप का इंटरव्यू ले रही थीं. यह इंटरव्यू शुक्रवार को विस्कॉन्सिन के एक खेत में रिकॉर्ड किया गया था और रविवार को टेलीकास्ट किया गया. पीछे ट्रैक्टर और घास के ढेर (हे बेल्स) दिखाई दे रहे थे. तेज बारिश और ऑडियो की समस्या के कारण बातचीत कई बार रुकी भी. बारिश इतनी तेज थी कि छत पर गिरती बारिश की आवाज से इंटरव्यू जारी रखना मुश्किल हो गया.

यहां ईरान युद्ध, परमाणु हथियार और अमेरिका को विदेशी युद्धों से दूर रखने के उनके वादों पर सवाल पूछे गए. इसपर ट्रंप ने कहा, “सबसे पहले, मैंने यह कभी नहीं कहा कि कोई युद्ध नहीं होगा. फिर मैंने दुनिया की सबसे मजबूत सेना क्यों बनाई होगी?” इसके बाद उन्होंने वेलकर को “बहुत बड़ी उदारवादी (लिबरल) और प्रगतिशील” कहा. वेलकर ने जवाब दिया कि नहीं, मैं सिर्फ एक पत्रकार हूं.

ट्रंप ने आगे कहा, “मुझे ये लगातार चलने वाले युद्ध पसंद नहीं हैं. यह कोई लंबा चलने वाला युद्ध नहीं है. हम इसे तीन महीने से कर रहे हैं.” फिर बातचीत और तेज हो गई जब विषय ट्रंप की उस योजना पर गया जिसमें वे टैक्सपेयर्स के पैसे से उन लोगों को मुआवजा देना चाहते हैं जिन्हें वे मानते हैं कि जो बाइडेन की सरकार में राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार हुए. हालांकि आलोचक मानते हैं कि इस फंड से ट्रंप 2021 के कैपिटल हिल्स के दंगाइयों को मुआवजा देना चाहते हैं.

ट्रंप ने कहा, “मुझे नहीं पता कि इस फंड का क्या होगा. मुझे यह विचार पसंद है क्योंकि आपके जैसे लोग, फर्जी और गंदा प्रेस, भ्रष्ट प्रेस, और मूर्ख बाइडे... उन्होंने लोगों को बर्बाद किया. उन्होंने निर्दोष लोगों को जेल भेजा.” इसपर वेलकर ने कहा,"आप जो कह रहे हैं उसका कोई सबूत नहीं है.”

ट्रंप ने फिर 2020 के चुनाव को “धांधली वाला” बताया और कहा कि पिछले हफ्ते कैलिफोर्निया का प्राइमरी चुनाव भी गलत था. वेलकर ने उनसे सबूत देने को कहा. इसके बाद ट्रंप बेहद नाराज हो गए और कहा, “या तो आप भ्रष्ट हैं या आप मूर्ख हैं.” 

 राष्ट्रपति ने अपना माइक्रोफोन हटाकर जमीन पर पटकने से पहले कहा, "सॉरी चलि इसे खत्म करते हैं क्योंकि बहुत हो गया. थैंक्यू डार्लिंग. अच्छा समय रहे आपका."

इसके बाद वे कैमरे के सामने से चले गए, जबकि वेलकर उन्हें रोकने की कोशिश करती रहीं. रविवार को वेलकर ने दर्शकों को बताया कि उन्होंने शनिवार को ट्रंप से मौसम की वजह से हुई दिक्कतों पर बात की थी और ट्रंप ने फिर से इंटरव्यू देने पर सहमति जताई है.

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