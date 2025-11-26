विज्ञापन
बेकार समझ कर नहीं खाते हैं बासी रोटी? वजन बढ़ाने ही नहीं इन 4 लोगों के लिए भी है बेहद फायदेमंद

Basi Roti Ke Fayde: रोटी भारतीय मील का अहम हिस्सा है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रोजाना अगर आप बासी रोटी का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. इस आर्टिकल में जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

Basi Roti Benefits: बासी रोटी खाने के फायदे.

रोटी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है. कुछ लोगों के लिए तो रोटी के बिना खाना ही अधूरा सा लगता है. भारतीय घरों में अक्सर रात में बनी रोटी बच जाती है. बची हुई रोटी को अगले दिन बहुत कम लोग खाना पसंद करते हैं. क्योंकि उनको लगता है कि ये रोटी खराब हो गई है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप रोजाना बासी रोटी का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. जी हां आपने सही सुना. क्योंकि इसमें फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और बी-विटामिन जैसे गुण पाए जाते हैं. जिन लोगों का शरीर दुबला-पतला है उनके लिए बासी रोटी का सेवन बेहद फायदेमंद है. बस इसे सही तरीके से डाइट में शामिल करें. तो चलिए जानते हैं बासी रोटी खाने के फायदे.

बासी रोटी खाने के फायदे- (Basi Roti Khane Ke Fayde)

1. वजन बढ़ाने-

अगर आप वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना दूध के साथ बासी रोटी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, विटामिन डी, विटामिन बी12, और राइबोफ्लेविन पाए जाते हैं. यह वजन बढ़ाने और सेहत को दुरुस्त रखने में मददगार है. दूध के साथ बासी रोटी खाने से वजन तेजी से बढ़ सकता है. 

2. पाचन-

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए बासी रोटी का सेवन फायदेमंद हो सकता है. क्योंकि इसमें स्टार्च रेट्रोग्रेशन नामक प्रक्रिया होती है, जिससे यह आसानी से पच जाती है और कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं में आराम मिल सकता है.

3. इम्यूनिटी-

रोटी के बासी होने पर उसमें प्रीबायोटिक्स विकसित होते हैं, जो आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है. 

4. डायबिटीज-

डायबिटीज आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. बासी रोटी में मौजूद रेजिस्टेंट स्टार्च ब्लड शुगर के लेवल को धीरे-धीरे बढ़ाता है, जिससे यह डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकती है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

