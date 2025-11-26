बेकार समझ कर नहीं खाते हैं बासी रोटी? वजन बढ़ाने ही नहीं इन 4 लोगों के लिए भी है बेहद फायदेमंद

रोटी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है. कुछ लोगों के लिए तो रोटी के बिना खाना ही अधूरा सा लगता है. भारतीय घरों में अक्सर रात में बनी रोटी बच जाती है. बची हुई रोटी को अगले दिन बहुत कम लोग खाना पसंद करते हैं. क्योंकि उनको लगता है कि ये रोटी खराब हो गई है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप रोजाना बासी रोटी का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. जी हां आपने सही सुना. क्योंकि इसमें फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और बी-विटामिन जैसे गुण पाए जाते हैं. जिन लोगों का शरीर दुबला-पतला है उनके लिए बासी रोटी का सेवन बेहद फायदेमंद है. बस इसे सही तरीके से डाइट में शामिल करें. तो चलिए जानते हैं बासी रोटी खाने के फायदे.

बासी रोटी खाने के फायदे- (Basi Roti Khane Ke Fayde)

1. वजन बढ़ाने-

अगर आप वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना दूध के साथ बासी रोटी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, विटामिन डी, विटामिन बी12, और राइबोफ्लेविन पाए जाते हैं. यह वजन बढ़ाने और सेहत को दुरुस्त रखने में मददगार है. दूध के साथ बासी रोटी खाने से वजन तेजी से बढ़ सकता है.

2. पाचन-

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए बासी रोटी का सेवन फायदेमंद हो सकता है. क्योंकि इसमें स्टार्च रेट्रोग्रेशन नामक प्रक्रिया होती है, जिससे यह आसानी से पच जाती है और कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं में आराम मिल सकता है.

3. इम्यूनिटी-

रोटी के बासी होने पर उसमें प्रीबायोटिक्स विकसित होते हैं, जो आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है.

4. डायबिटीज-

डायबिटीज आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. बासी रोटी में मौजूद रेजिस्टेंट स्टार्च ब्लड शुगर के लेवल को धीरे-धीरे बढ़ाता है, जिससे यह डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकती है.

