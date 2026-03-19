Dragon Fruit Smoothie Recipe: गर्मी में ट्राई करें कलरफूल और हेल्दी ड्रैगन फ्रूट स्मूदी, स्वाद के साथ मिलेगी ठंडक और एनर्जी

Dragon Fruit Smoothie Recipe: गर्मी के मौसम में लोग ऐसे ड्रिंक्स की तलाश में रहते हैं जो शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ हेल्दी भी हों. तेज धूप और बढ़ती गर्मी के कारण शरीर जल्दी थक जाता है और एनर्जी लेवल भी कम होने लगता है. ऐसे में फ्रेश फलों से बनी स्मूदी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है. इन दिनों ड्रैगन फ्रूट स्मूदी काफी ट्रेंड में है. इसका रंग जितना सुंदर होता है, उतना ही यह पोषण से भरपूर भी होती है और गर्मियों में शरीर को तरोताजा रखने में मदद करती है.

ड्रैगन फ्रूट स्मूदी के फायदे- (Benefits Of Drinking Dragon Fruit Smoothie)

ड्रैगन फ्रूट में फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है और इम्युनिटी को भी मजबूत करता है. वहीं इसमें कैलोरी कम होती है, जिससे यह वजन कंट्रोल करने वालों के लिए भी अच्छा विकल्प माना जाता है. ड्रैगन फ्रूट स्मूदी में इस्तेमाल होने वाला नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है.

ड्रैगन फ्रूट स्मूदी बनाने के लिए सामग्री- (Ingredients For Making Dragon Fruit Smoothie)

1 कप ड्रैगन फ्रूट के टुकड़े

1/2 कप अनानास के टुकड़े

1 केला

1 कप नारियल पानी

1 छोटा चम्मच चिया सीड्स

3 से 4 बर्फ के टुकड़े

स्वाद के लिए थोड़ा शहद (वैकल्पिक)

ड्रैगन फ्रूट स्मूदी बनाने की विधि- (How To Make Dragon Fruit Smoothie)

सबसे पहले ड्रैगन फ्रूट को काटकर उसके गूदे को निकाल लें. इसके साथ अनानास और केले को भी छोटे टुकड़ों में काट लें. अब ब्लेंडर में ड्रैगन फ्रूट, अनानास, केला और नारियल पानी डालें. इसके बाद इसमें चिया सीड्स और बर्फ के टुकड़े डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड करें जब तक स्मूदी स्मूद और क्रीमी न हो जाए. अगर आपको हल्की मिठास पसंद है तो इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं. तैयार स्मूदी को ग्लास में डालें और ठंडा-ठंडा सर्व करें.

इस स्मूदी को सुबह या वर्कआउट के बाद पीना फायदेमंद माना जाता है. इससे शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और गर्मी में ताजगी बनी रहती है.

अगर आप शुगर कंट्रोल कर रहे हैं तो शहद डालने से बचें. साथ ही हमेशा ताजे फलों का ही इस्तेमाल करें ताकि आपको अधिकतम पोषण मिल सके.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)