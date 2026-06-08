Rashifal 8 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. चंद्रमा के मीन राशि में गोचर से मानसिक संवेदनशीलता, रचनात्मकता और आत्मविश्लेषण बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई पहचान मिल सकती है, जबकि व्यापारियों के लिए नए अवसर और रुके हुए कार्यों में प्रगति के संकेत हैं. जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल.
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Daily Horoscope Live:(मीन) आज का उपाय और शुभ रंग
- भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या पीली वस्तु का दान करें.
- शुभ रंग - पीला
Rashifal Today Live:(मीन) आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?
आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर होती नजर आएगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने में सफलता मिलेगी. घर के बजट को व्यवस्थित करने में जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है. भविष्य के लिए बचत की योजना बनाना लाभदायक रहेगा.
Rashifal 8 June 2026:(मीन) स्वास्थ्य को लेकर क्या कहते हैं सितारे?
स्वास्थ्य में पहले से सुधार महसूस हो सकता है. यदि किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो राहत मिलने के संकेत हैं. नियमित दिनचर्या और संतुलित खान-पान आपके लिए फायदेमंद रहेगा. मानसिक रूप से भी आप पहले से अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे.
Aaj Ka Rashifal 8 June 2026:(मीन) परिवार और प्रेम जीवन में आएगी खुशियों की बहार
परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. नन्हे मेहमान के आगमन या किसी शुभ समाचार से घर में उत्साह का माहौल बन सकता है. जीवनसाथी के साथ रिश्ते पहले से बेहतर होंगे. प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.
Astrology LIVE:(मीन) करियर और व्यापार में क्या रहेगा सबसे खास?
आज कार्यक्षेत्र में आपकी काबिलियत और अनुभव का पूरा लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. व्यापारियों के लिए नए विचार और योजनाएं सफलता की राह खोल सकती हैं. सहयोगियों के साथ संबंध बेहतर होंगे और कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बना रहेगा.
8 June 2026 Rashifal:(कुंभ) आज का उपाय और शुभ रंग
- भगवान शनिदेव की आराधना करें और जरूरतमंद व्यक्ति को काले उड़द का दान करें.
- शुभ रंग - आसमानी नीला
Aaj 8 June 2026 Ka Rashifal:(कुंभ) आर्थिक स्थिति और धन लाभ के संकेत
आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी. यात्रा या भीड़भाड़ वाली जगहों पर अपने कीमती सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें. किसी वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका बन सकती है. सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है.
Aaj ka Rashifal 8 June 2026:(कुंभ) स्वास्थ्य को लेकर क्या बरतें सावधानी?
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में लापरवाही न करें और पर्याप्त पानी पीते रहें. पेट से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.
Aaj Ka Rashifal:(कुंभ) परिवार और प्रेम संबंधों में कैसा रहेगा दिन?
परिवार के लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. किसी करीबी सदस्य के साथ हुई बातचीत रिश्तों को और मजबूत बना सकती है. वैवाहिक जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होने के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे संबंधों में मधुरता बढ़ेगी.
Horoscope 8 June 2026:(कुंभ) करियर और व्यापार में क्या मिल सकती है खुशखबरी?
आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित कर सकती है. नौकरीपेशा लोगों की राय को महत्वपूर्ण बैठकों और परियोजनाओं में महत्व मिल सकता है. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए नए अवसर और नई योजनाएं भविष्य में अच्छा लाभ देने वाली साबित हो सकती हैं.
Astrology Live Updates:(मकर) आज का उपाय और शुभ रंग
- शनिदेव की पूजा करें और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या कंबल का दान करें.
- शुभ रंग - नीला
Daily Horoscope Live:(मकर) आर्थिक मामलों में क्या संकेत हैं?
आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं. आय बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा. वाहन या संपत्ति से जुड़े बड़े फैसलों को कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा.
Rashifal Today Live:(मकर) स्वास्थ्य को लेकर किन बातों का रखें ध्यान?
मौसम में बदलाव का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. सर्दी, जुकाम या खांसी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. अपनी दिनचर्या और खान-पान को संतुलित रखें. पर्याप्त आराम और गर्म पेय पदार्थ आपके लिए लाभदायक रहेंगे.
Rashifal 8 June 2026:(मकर) परिवार और प्रेम जीवन में कैसा रहेगा दिन?
परिवार में किसी मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है. इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा. गुस्से में कही गई बात रिश्तों को प्रभावित कर सकती है. प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में संवाद बनाए रखने से गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते मजबूत होंगे.
Aaj Ka Rashifal 8 June 2026:(मकर) करियर और व्यापार में क्या रहेंगी चुनौतियां?
आज कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने का अच्छा अवसर मिल सकता है. किसी महत्वपूर्ण परियोजना या जिम्मेदारी को लेकर सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन सकती है. अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय संयम और विनम्रता बनाए रखें. व्यापार से जुड़े लोगों को नए निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लेनी चाहिए.
Astrology LIVE:(धनु) आज का उपाय और शुभ रंग
- भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र या पीली वस्तु का दान करें.
- शुभ रंग - पीला
8 June 2026 Rashifal:(धनु) आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?
आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी. मेहनत के मुकाबले कम लाभ मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है. पैसों के लेन-देन में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
Aaj 8 June 2026 Ka Rashifal:(धनु) स्वास्थ्य को लेकर क्या बरतें सावधानी?
भागदौड़ और तनाव का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. पर्याप्त नींद न लेने से चिड़चिड़ापन और थकान महसूस हो सकती है. अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और समय पर भोजन करें. योग और ध्यान मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेंगे.
Aaj ka Rashifal 8 June 2026:(धनु) परिवार और प्रेम संबंधों में क्या रहेगा खास?
परिवार के किसी कार्य को लेकर तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थिति संभल जाएगी. घर के लोगों के साथ संवाद बनाए रखें और छोटी-छोटी बातों को विवाद का कारण न बनने दें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. जीवनसाथी का सहयोग मन को राहत दे सकता है.
Aaj Ka Rashifal:(धनु) करियर और व्यापार में क्या मिलेगा परिणाम?
आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत के बावजूद मनचाहा परिणाम मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों पर अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, जिससे जिम्मेदारियां भी अधिक रहेंगी. अपने कार्यों को पूरी सावधानी और एकाग्रता के साथ पूरा करने का प्रयास करें. व्यापारियों को निवेश और लेन-देन से जुड़े मामलों में धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.
8 June 2026 Rashifal:(वृश्चिक) आज का उपाय और शुभ रंग
भगवान शिव की आराधना करें और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें.
शुभ रंग - गहरा लाल
Aaj 8 June 2026 Ka Rashifal:(वृश्चिक) आर्थिक मामलों में क्या बरतें सावधानी?
धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा. किसी भी नए निवेश से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक होगा. पुराने निवेशों से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना है.
Aaj ka Rashifal 8 June 2026:(वृश्चिक) स्वास्थ्य को लेकर क्या कहते हैं ग्रह-नक्षत्र?
स्वास्थ्य को लेकर अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिनचर्या में लापरवाही न करें. मानसिक तनाव और थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम लें. नियमित व्यायाम और पौष्टिक भोजन आपके लिए लाभदायक रहेगा.
Aaj Ka Rashifal:(वृश्चिक) परिवार और प्रेम जीवन में क्या रहेगा खास?
परिवार के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन किसी पुराने विषय को लेकर चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा. जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ा सकता है. भावनात्मक फैसले लेने से पहले स्थिति को समझने का प्रयास करें.
Horoscope 8 June 2026:(वृश्चिक) करियर और व्यापार में कैसे बनेंगे सफलता के योग?
आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन की परीक्षा हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर विशेष नजर रख सकते हैं, इसलिए हर जिम्मेदारी को गंभीरता से पूरा करें. व्यापारियों को बड़े निवेश या नए सौदों में जल्दबाजी से बचना चाहिए. अनुभव और सूझबूझ से लिए गए निर्णय भविष्य में लाभ दिला सकते हैं.
Astrology Live Updates:(तुला) आज का उपाय और शुभ रंग
- माता लक्ष्मी की पूजा करें और जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान करें.
- शुभ रंग - सफेद
Daily Horoscope Live:(तुला) आर्थिक स्थिति और धन लाभ के योग
आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. किसी पुराने संपर्क के जरिए लाभ मिलने की संभावना है. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा.