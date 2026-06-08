Rashifal 8 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. चंद्रमा के मीन राशि में गोचर से मानसिक संवेदनशीलता, रचनात्मकता और आत्मविश्लेषण बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई पहचान मिल सकती है, जबकि व्यापारियों के लिए नए अवसर और रुके हुए कार्यों में प्रगति के संकेत हैं. जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल.

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