वजन कम करने के साथ ही बासी रोटी के हैं 4 फायदे, बस पता होना चाहिए खाने का सही तरीका

Raat Ki Basi Roti Khane Ke Fayde: क्या आपके घर में भी रात की बनी रोटियां बच जाती हैं? अगर हां, तो इन्हें बेकार समझकर फेंकने के बजाय इनका उपयोग करें. आयुर्वेद और पुराने घरेलू अनुभव बताते हैं कि बासी रोटी खाना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. अगर इन्हें सही तरीके से खाया जाए, तो यह कई स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकती हैं. इनमें मौजूद तत्व शरीर को ठंडक देने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. डाइटिशियन Deepti Khatuja से जानें बासी रोटी खाने के क्या फायदे हैं और इसे खाने का सही तरीका क्या है.

बासी रोटी खाने के क्या फायदे हैं?

पाचन के किए अच्छी: बासी रोटी खाने से पेट को ठंडक मिल सकती है और पाचन को ठीक रखा जा सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है. डायबिटीज के मरीजों के लाभदायक: बासी रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ताज़ी रोटी की तुलना में कम होता है। जिससे ब्लड शुगर धीरे-धीरे बढ़ता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद माना जा सकता है. वजन करती है कंट्रोल: बासी रोटी पेट को लंबे समय तक भरा रखती है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा कम होती है और वजन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. कब्ज से राहत: बासी रोटी में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो आंतों की सफाई में मदद करती है और कब्ज की समस्या से राहत दिला सकती है.

बासी रोटी खाने का सही तरीका क्या है?

बासी रोटी को किसी साफ कपड़े में ढककर रखें.

सुबह सुबह दही, दूध या गुड़ के साथ खाएं.

ध्यान रखें, अगर रोटी में बदबू या फंगस हो, तो उसका सेवन करने से बचें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)