आज क्या बनाऊं: वजन को कम करने के लिए डाइटिंग नहीं इस चीज से बनी खिचड़ी का करें सेवन, तेजी से घटेगा मोटापा

Bajra Khichdi For Weight Loss: मोटापा आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है अगर आप भी अपने वजन को कम करने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि हम आपको डाइटिंग और जिम जाने के लिए नहीं बल्कि डाइट में खिचड़ी को एड करने की सलाह देंगे. जिस खिचड़ी की हम बात कर रहे हैं उसे रेगुलर चावल से नहीं बल्कि, बाजरे से तैयार किया जाता है. बाजरा एक मोटा अनाज है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आपको बता दें कि बाजरे में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कैसे बनाएं बाजरे की खिचड़ी.

ये भी पढ़ें- सुबह खाली पेट पानी में मिलाकर पी लें ये सस्ती सी चीज, फिर जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते

कैसे बनाएं बाजरे की खिचड़ी- (How To Make Bajra Khichdi At Home)

सामग्री-

बाजरा – 1/2 कप

मूंग दाल – 1/2 कप

देसी घी

हींग – चुटकीभर

जीरा – एक टी स्पून

लाल मिर्च

टमाटर

हरा धनिया- बारीक कटा

हल्दी

नमक

विधि-

बाजरे की खिचड़ी बनाना बनाने के लिए सबसे पहले बाजरे को साफ कर लेना है. बाजरे को दो-तीन बार पानी से अच्छे ले वॉश करें. इसके बाद इसे रात भर के लिए या फिर 7-8 घंटे पानी में भिगोकर छोड़ दें. जब खिचड़ी तैयार करना हो तो पानी को पूरी तरह छान कर बाजरे को एक बर्तन में रखें. अब एक कुकर गैस पर चढ़ाएं, उसमें भिगो कर रखा बाजरा, मूंग की दाल और थोड़ा सा नमक डालें और करीब दो कप पानी डाल दें. अब ढक्कन बंद कर दें और कुकर में तीन-चार सीटी आने दें. कुकर के ठंडा होने का इंतजार करें. कुकर ठंडा हो जाने पर उसे खोलकर खिचड़ी को चेक करें. खिचड़ी को तड़का लगाने के लिए तड़के वाली पैन गैस पर चढ़ाएं और उसमें घी डालें और गर्म होने दें. घी गर्म हो जाने पर जीरा डालें और चलाते हुए थोड़ा लाल हो जाने दें. अब इसमें चुटकी हींग डालें और भूनें. अब इसमें लाल मिर्च डालें और भूनें. अब बारीक कटा हुआ टमाटर इसमें डाल कर पकाएं. थोड़ा सा नमक और पानी ऐड कर दें ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए. अब इस तड़के को खिचड़ी में मिला दें और ऊपर से धनिया पत्ता डाल कर सर्व करें.

खिचड़ी सर्व करते समय उसमें देसी घी मिला दें.

कैसे करें असली और नकली आम की पहचान? (How to identify if the mango is naturally or artificially ripened?)

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)