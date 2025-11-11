एवोकाडो और संतरे का बाप है ये सस्ता फल, सिर से लेकर पैर तक की समस्याओं के लिए है काल

Amla Benefits: आंवला एक सुपरफ्रूट है, जिसे आयुर्वेद में जीवन देने वाला फल बताया गया है. आधुनिक समय में जहां लोग एवोकाडो या ऑरेंज को हेल्दी फल मानते हैं, वहीं आंवला उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और फायदेमंद है.

आंवला में विटामिन सी की मात्रा संतरे से लगभग 10 गुना ज्यादा और एवोकाडो से 70 गुना अधिक होती है. यही वजह है कि इसे सुपरफ्रूट ऑफ इंडिया कहा जाता है.

100 ग्राम आंवला में लगभग 700 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है, जो इम्युनिटी बढ़ाने, त्वचा को निखारने और शरीर में कोलेजन बनाने के लिए बेहद जरूरी है. यह शरीर को ठंडक देता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है.

आंवला खाने के फायदे

आंवला की सबसे खास बात यह है कि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित रखता है. इसका नियमित सेवन त्वचा को चमकदार बनाता है, बालों को मजबूत करता है और मानसिक शांति भी देता है.

अगर बात वजन घटाने की करें तो आंवला इसमें भी मददगार है, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम और फाइबर भरपूर होता है. यह पाचन सुधारता है, पेट को ठंडक देता है और कब्ज या गैस जैसी दिक्कतों को दूर करता है. लिवर की सफाई और ब्लड प्यूरीफिकेशन के लिए भी आंवला बेस्ट है. सुबह खाली पेट इसका रस पीने से शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं और एनर्जी लेवल बढ़ता है.

ये भी पढ़ें: पाचन ही नहीं, इन 4 समस्याओं से भी छुटकारा दिलाता है इसबगोल

डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए आंवला किसी वरदान से कम नहीं. इसमें मौजूद क्रोमियम ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल घटाता है. इससे हृदय स्वस्थ रहता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

आंवला त्वचा, बाल और आंखों के लिए भी टॉनिक का काम करता है. इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण झुर्रियां घटाते हैं, बालों को सफेद होने से रोकते हैं और आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल

सुबह खाली पेट आंवला रस पीना काफी फायदेमंद होता है. रात में त्रिफला चूर्ण (आंवला, हरड़, बहेड़ा) गुनगुने पानी के साथ लेने से शरीर डिटॉक्स होता है. घने और मजबूत बालों के लिए हफ्ते में दो बार आंवला तेल की मालिश करें, इससे बाल मजबूत और घने बनते हैं.

कैसे बनाएं आंवले का जूस

आंवले का जूस बनाने के लिए सबसे पहले आप आंवले को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें. फिर इसको काटकर इसका बीज निकालें और इसको मिक्सर में डालकर पीस लें. अब इनको छन्नी की मदद से छानें और इसका सेवन करें.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)