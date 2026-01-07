विज्ञापन
खाली पेट आंवला का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जान चौंक जाएंगे आप

Amla Pani Pine Ke Fayde: आइए जानते हैं कैसे आंवला का पानी एक सस्ता, आसान और असरदार घरेलू उपाय साबित हो सकता है?

खाली पेट आंवला का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जान चौंक जाएंगे आप
Can we drink amla water daily?

Amla Pani Pine Ke Fayde: आंवला कई बीमारियों का काल है. ऐसे में अगर आप रोजाना इसके पानी को पीते हैं, तो शरीर को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और एंटीऑक्‍सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो पेट से लेकर स्किन तक को चमकदार बनाए रखने में सहायक हैं. तो आइए जानते हैं कैसे आंवला का पानी एक सस्ता, आसान और असरदार घरेलू उपाय साबित हो सकता है?

आंवले के उबले हुए पानी के क्या फायदे हैं?

इम्यूनिटी: आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकता है. जो लोग बदलते मौसम में बार-बार बीमार पड़ते हैं उनके लिए नियमित रूप से आंवला का पानी पीना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

पेट: कब्ज, गैस और अपच ने परेशान कर दिया है, एक बार अपने रूटीन में आंवला के पानी को शामिल करके देखें. पाचन रहेगा मजबूत और पेट से जुड़ी दिक्कतें रहेंगी दूर. पाचन क्रिया को बेहतर रखने के लिए भी आंवला का पानी लाभदायक साबित हो सकता है.

वजन: जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी आंवला का पानी वरदान साबित हो सकता है. नियमित रूप से इस पानी को पीने से मेटाबॉलिज्म को तेज किया जा सकता है और शरीर में जमी एक्स्ट्रा चर्बी को कम किया जा सकता है. वजन कम करने वाले लोगों को इसका पानी जरूर पीना चाहिए.

आंवले का पानी कैसे बनाया जाता है?

आंवला पानी बनाने के लिए 1 या 2 आंवले को अच्छी तरह धो लें फिर उन्हें छोटे टुकड़ों में काटकर बीज निकाल दें और मिक्सर में डाल दें फिर इसमें थोड़ा पानी मिलाएं और अच्छी तरह पीस लें. अब रस को छानकर पानी अलग कर लें फिर इसका सेवन करें. 

