आंवला या संतरा किसमें पाया जाता है ज्यादा Vitamin C

Amla Vs Orange: विटामिन सी को सेहत के लिए जरूरी पोषक तत्व माना जाता है. शरीर में इसकी कमी इम्यूनिटी को कमजोर करने से लेकर आपकी स्किन, बाल, हड्डियों और पाचन शक्ति पर भी असर डालती है. विटामिन सी इस सभी चीजों के लिए फायदेमंद होता है. विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए ऐसी चीजों का सेवन करने की सलाह दी जाती है जिनमें ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है. आंवला और संतरा में विटामिन सी भरपूर मात्रा में आता है. लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि आंवला और संतरा दोनों मे से किसमें विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है (Amla or Orange kisme Vitamin C Jayda hota hai).

विटामिन C क्या है और ये शरीर के लिए क्यों जरूरी है?

बता दें कि विटामिन C एक वॉटर-सॉल्युबल विटामिन है, ये शरीर में खुद से नहीं बनता है इसलिए इसको हमें बाहरी सोर्स से ही लेना पड़ता है. विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने सर्दी, खांसी, गले के इन्फेक्शन की समस्या को दूर करने में मदद करता है. इसके साथ ही विटामिन सी स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी मददगार होता है. हर रोज पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का सेवन स्किन से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है.

ये भी पढ़ें: रात को सोने से पहले दूध में मिलाकर पी लें चुटकी भर हल्दी, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

आंवला VS संतरा किसमें पाया जाता है ज्यादा विटामिन C

जैसा की हम सभी जानते हैं कि आंवला और संतरा दोनो में ही विटामिन सी पाया जाता है. लेकिन किसमें ज्यादा पाया जाता है इसको लेकर लोगों के मन में अक्सर सवाल रहता है. आपको बता दें कि 100 ग्राम आंवला में विटामिन C की मात्रा लगभग 250 से 600 मिलीग्राम तक पाया जाता है . वहीं, संतरे की बात करें, तो 100 ग्राम संतरे में लगभग 40 से 50 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है. इससे साफ है कि आंवला में संतरे से ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)