एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह Dry Fruit, इम्युनिटी, याददाश्त करे मजबूत और कैंसर में भी कारगर

Akhrot khane ke fayde : औषधीय गुणों से भरपूर अखरोट को 'ब्रेन का पावर हाउस' भी कहा जाता है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, अखरोट में मौजूद पोषक तत्व ऊर्जा बढ़ाते हैं, स्मरण शक्ति और याददाश्त को मजबूत करते हैं और कैंसर के खतरे को कम करने में मददगार होते हैं. इसके नियमित सेवन से तनाव कम होता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और एकाग्रता बढ़ती है. शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि इस ड्राई फ्रूट में भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

यह भी पढ़ें- UK Social Media Study: क्या बच्चों के लिए सोशल मीडिया वाकई खतरनाक है? ब्रिटेन में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी

अखरोट खाने के फायदे

ये शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं, जिससे इम्युनिटी मजबूत होती है, स्किन हेल्दी और चमकदार रहती है और कई गंभीर बीमारियों में जैसे कैंसर, हृदय रोग से बचाव में मदद मिलती है. इसके अलावा हानिकारक फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय कर देते हैं और शरीर के नैचुरल प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं. अखरोट न केवल एंटीऑक्सीडेंट्स बल्कि ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन ई, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है.

आयुर्वेद में अखरोट को बलवर्धक और तासीर में गर्म माना जाता है, जो खासकर सर्दियों में बेहद उपयोगी है. इससे थकान दूर होती है, शरीर में गर्मी बनी रहती है और कमजोर याददाश्त या भूलने की समस्या में भी राहत मिलती है. अखरोट दिल की सेहत के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि ये गुड फैट्स प्रदान करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखते हैं और सूजन कम करते हैं.

रोज कितना अखरोट खाना चाहिए?

विशेषज्ञों की सलाह है कि रोजाना 7 से 8 अखरोट या भीगे हुए अखरोट का सेवन करना सबसे अच्छा होता है. इन्हें सुबह खाली पेट या दूध के साथ लिया जा सकता है. अखरोट को सलाद, दही, ओट्स या सीधे स्नैक के रूप में भी शामिल किया जा सकता है. हालांकि, ज्यादा मात्रा में सेवन से वजन बढ़ सकता है या पेट संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए संतुलित मात्रा में खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)