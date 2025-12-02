विज्ञापन
विशेष लिंक

रोज सुबह खाली पेट सेब खाने से क्या होता है? सेब खाने से कौन सी बीमारियां दूर होती हैं?

Seb Khane Ke Fayde: आज हम आपको एक ऐसे फ्रूट के बारे में बताने वाले हैं जिसका खाली पेट सेवन आपके शरीर को कई फायदे पहुंचा सकता है. तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो जादुई फल और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन.

Read Time: 3 mins
Share
रोज सुबह खाली पेट सेब खाने से क्या होता है? सेब खाने से कौन सी बीमारियां दूर होती हैं?
एप्पल के फायदे क्या हैं?

Seb Khane Ke Fayde: हेल्दी रहने के लिए लोग रोजाना सबह खाली पेट तरह-तरह की चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं. कुछ लोग अपने दिन की शुरुआत एक गिलास गरम पानी के साथ करते हैं, तो कई ऐसे हैं जो खाली पेट फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं. आज हम आपको एक ऐसे फ्रूट के बारे में बताने वाले हैं जिसका खाली पेट सेवन आपके शरीर को कई फायदे पहुंचा सकता है. तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो जादुई फल और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन.

कौन सा है वो फल?

सेब फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो न सिर्फ स्वाद में अच्छा होता है, बल्कि शरीर को कई तरह के लाभ भी दिलाता है. जो लोग पेट से जुड़ी दिक्कतें और बढ़ते वजन जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं उनके लिए रोजाना सुबह खाली पेट सेब खाना फायदेमंद माना जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: 15 दिन तक रोजाना मेथी का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

रोज एक सेब खाने से क्या फायदा होता है?

पेट: सेब में घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो पेट के लिए बेहतरीन माना जाता है. यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है. नियमित रूप से खाली पेट सेब खाने से पेट ठीक रहता है, जिसके कारण मूड भी ठीक रहता है.

स्किन: सेब विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो त्वचा को अंदर से साफ रखकर स्किन को ग्लोइंग और यंग बनाए रखने में मदद करते हैं. स्किन से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए सुबह खाली पेट एक सेब खाना फायदेमंद माना जा सकता है.

दिल: सेब में मौजूद पोटैशियम और फ्लेवोनोइड्स दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं. खाली पेट एक सेब का सेवन हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम कर सकता है.

इम्यूनिटी: बदलते मौसम में शरीर अक्सर बीमारियों का शिकार बनता है. ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप खाली पेट एक सेब को खा सकते हैं. इसमें मौजूद विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर इंफेक्शन से दूर रख सकते हैं. 

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Benefits Of Eating Apple Daily, Eating Apple On An Empty Stomach, Health Benefits Of Apples
Get App for Better Experience
Install Now