हल्दी और अदरक की चाय पीने से क्या होगा? सद्गुरु ने बताए 3 बड़े फायदे

Benefits Of Ginger And Turmeric Tea: यहां सद्गुरु ने इस चाय को पीने से होने वाले 5 ऐसे बड़े फायदों के बारे में बताया है जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं. 

हल्दी और अदरक की चाय पीने से क्या होगा? सद्गुरु ने बताए 3 बड़े फायदे
What is ginger and turmeric tea good for?

Benefits Of Ginger And Turmeric Tea: ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय से करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? दूध के बदले अगर चाय थोड़ी सी अदरक और हल्दी के साथ बना ली जाए, तो यह न केवल स्वादिष्ट बन जाती है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. अदरक और हल्दी दोनों ही औषधीय गुणों का भंडार हैं. इनका साथ में सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. यहां सद्गुरु ने इस चाय को पीने से होने वाले 5 ऐसे बड़े फायदों के बारे में बताया है जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं. 

रोज हल्दी और अदरक की चाय पीने से क्या होता है?

इम्यूनिटी: अदरक और हल्दी दोनों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. हल्दी में मौजूद करक्यूमिन और अदरक में पाया जाने वाला जिंजरोल शरीर में एंटीऑक्सिडेंट की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे संक्रमण और वायरस से लड़ने की ताकत मिलती है और सर्दी-जुकाम, खांसी या फ्लू से बचाव किया जा सकता है.

पाचन: अगर आपको पेट फूलना, गैस या अपच जैसी समस्या रहती है, तो अदरक-हल्दी वाली चाय इसका बेहतरीन इलाज हो सकता है. रोज सुबह खाली पेट या भोजन के बाद इस चाय का सेवन करने से पाचन तंत्र को मजबूत किया जा सकता है.

सूजन और दर्द:हल्दी और अदरक दोनों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो गठिया, जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों के खिंचाव जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इस चाय का सेवन करने से शरीर में जमी सूजन कम की जा सकती है और दर्द में राहत मिल सकती है.

बनाने की विधि:

सबसे पहले एक पैन में पानी को उबालें. उसमें अदरक और हल्दी डालकर 5 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें. अब गैस बंद करके इसे छान लें आप चाहें, तो स्वाद के लिए थोड़ा शहद और नींबू का रस भी मिला सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

