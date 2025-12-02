विज्ञापन

सुबह अदरक धनिया कॉफी पीने से क्या होता है? पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक होगी मजबूत, सद्गुरु ने बताए 3 फायदे

Sadhguru Tips: सद्गुरु सुबह अदरक धनिया कॉफी पीने की सलाह देते हैं. यह ड्रिंक बहुत हेल्दी होती है और सुबह इसका सेवन करने से पाचन को बढ़ावा मिलता है. यह कंजेशन को दूर करती है और शरीर को नेचुरल रूप से एनर्जी देने का काम करती है.

Sadhguru Tips: हेल्दी और फिट रहने के लिए दिन की शुरुआत अच्छी होना जरूरी है. सद्गुरु के नाम से फेमस ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव (Sadhguru Jaggi Vasudev) भी हमेशा स्वस्थ खाने और एक सादा व शांतिपूर्ण जीवन जीने की बात करते हैं. सद्गुरु के मुताबिक, यह सब एक धीमी और स्वस्थ सुबह की दिनचर्या से शुरू होता है. सद्गुरु सुबह अदरक धनिया कॉफी पीने की सलाह देते हैं. अदरक धनिया कॉफी, जिसे सुक्कू कॉफी भी कहा जाता है, एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय हर्बल ड्रिंक है, जो कॉफी बीन्स से नहीं, बल्कि सूखे अदरक से बनाया जाता है. यह एक आरामदायक, कैफीन-मुक्त पेय है, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है, जो इसके गर्म, उपचार गुणों के लिए जाना जाता है.

सुबह अदरक धनिया कॉफी पीने से क्या होता है?

सद्गुरु के मुताबिक, सुक्कू कॉफी को सूखी अदरक को पानी, काली मिर्च, धनिया के बीज, गुड़ और कभी-कभी तुलसी या इलायची के साथ उबाला जाता है. यह ड्रिंक बहुत हेल्दी होती है और सुबह इसका सेवन करने से पाचन को बढ़ावा मिलता है. यह कंजेशन को दूर करती है और शरीर को नेचुरल रूप से एनर्जी देने का काम करती है.

सुक्कू कॉफी के फायदे

सद्गुरु के अनुसार, अदरक धनिया कॉफी एक गर्म, कैफीन-मुक्त पेय है जो पाचन, सर्दी-जुकाम और कई बीमारियों में बचाव करने में असरदार होती है. अदरक को आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण जड़ी-बूटी माना जाता है, जो पाचन को बढ़ावा देती है, भूख को बढ़ाती है और शरीर के माइक्रो सर्कुलेटरी चैनलों को साफ करता है.

धनिया के बीजों में कार्डियोवैस्कुलर फायदे होते हैं. धनिया के बीज भी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं. "कोरिएंड्रम सैटिवम एल.: ए रिव्यू ऑन एथनोफार्माकोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, एंड कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स" नामक एक अध्ययन के अनुसार, ये बीज पाचन संबंधी समस्याओं जैसे कि ब्लोटिंग, अपच, पेट दर्द और गैस को कम करने में मदद करते हैं. इसके अलावा यह हार्ट हेल्थ के लिए भी लाभकारी होते हैं.

अदरक में जिंजरोल नामक एक शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी मिश्रण होता है, जो जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है. अदरक में बायोएक्टिव यौगिक, जिनमें जिंजरोल, शोगोल और टेरपीन शामिल हैं. यह ब्लड प्रेशर को कम करके, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करके हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देते हैं.

