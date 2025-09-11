विज्ञापन
विशेष लिंक

मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं?

Magnesium Deficiency: मैग्नीशियम न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी माना जाता है. इसकी कमी को दूर करने के लिए आप इन चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं?
Magnesium Deficiency: मैग्नीशियम की कमी कैसे दूर.

Magnesium Deficiency: मैग्नीशियम एक आवश्यक खनिज (mineral) है जो हड्डियों, मांसपेशियों, नसों और ब्लड शुगर के लेवल के लिए महत्वपूर्ण है. यह शरीर में सैकड़ों रासायनिक प्रतिक्रियाओं में शामिल होता है और प्रोटीन के उत्पादन, खाने को एनर्जी में बदलने और पूरे शरीर को हेल्दी रखने में मददगार है. मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशी में ऐंठन, सुन्नता और झुनझुनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर आप भी इसकी कमी को दवाओं के बगैर दूर करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं क्या खाएं.

मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं- (Magnesium Ki Kami Ko Kaise Dur Kare)

1. ड्राई फ्रूट्स-

ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. बादाम, काजू और अलग-अलग तरह के नट्स को डाइट में शामिल कर मैग्नीशियम की कमी को दूर कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- हेल्दी खाना, फिट बॉडी और साउंड स्लीप का सीक्रेट हैं डिनर में खाई जाने वाली ये चीजें 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

2. डार्क चॉकलेट-

डार्क चॉकलेट को मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप भी मैग्नीशियम की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो इसे डाइट में शामिल करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है. 

3. टोफू-

टोफू में कैल्शियम और आयरन के अलावा मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. अगर आप मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

4. साबुत अनाज-

गेहूं, जई और जौ जैसे अनाज को डाइट में शामिल कर मैग्नीशियम की कमी को दूर कर सकते हैं. इसे सिर्फ मैग्नीशियम की कमी ही नहीं बल्कि शरीर को कई अन्य लाभ मिल सकते हैं.

5. सब्जियां-

हरी पत्तेदार सब्जियों को डाइट में शामिल कर मैग्नीशियम की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है. क्योंकि हरी सब्जियों को मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स माना जाता है.

6. एवोकाडो-

एवोकाडो को नाश्ते में शामिल कर मैग्नीशियम की कमी को दूर कर सकते हैं. इसे आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Magnesium Deficiency, These 6 Food To Get Rid Of Deficiency Of Magnesium, Magnesium Ki Kami Ko Kaise Dur Kare, Magnesium Food Sources, Magnesium Health Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com