Magnesium Deficiency: मैग्नीशियम एक आवश्यक खनिज (mineral) है जो हड्डियों, मांसपेशियों, नसों और ब्लड शुगर के लेवल के लिए महत्वपूर्ण है. यह शरीर में सैकड़ों रासायनिक प्रतिक्रियाओं में शामिल होता है और प्रोटीन के उत्पादन, खाने को एनर्जी में बदलने और पूरे शरीर को हेल्दी रखने में मददगार है. मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशी में ऐंठन, सुन्नता और झुनझुनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर आप भी इसकी कमी को दवाओं के बगैर दूर करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं क्या खाएं.

मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं- (Magnesium Ki Kami Ko Kaise Dur Kare)

1. ड्राई फ्रूट्स-

ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. बादाम, काजू और अलग-अलग तरह के नट्स को डाइट में शामिल कर मैग्नीशियम की कमी को दूर कर सकते हैं.

2. डार्क चॉकलेट-

डार्क चॉकलेट को मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप भी मैग्नीशियम की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो इसे डाइट में शामिल करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

3. टोफू-

टोफू में कैल्शियम और आयरन के अलावा मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. अगर आप मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं.

4. साबुत अनाज-

गेहूं, जई और जौ जैसे अनाज को डाइट में शामिल कर मैग्नीशियम की कमी को दूर कर सकते हैं. इसे सिर्फ मैग्नीशियम की कमी ही नहीं बल्कि शरीर को कई अन्य लाभ मिल सकते हैं.

5. सब्जियां-

हरी पत्तेदार सब्जियों को डाइट में शामिल कर मैग्नीशियम की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है. क्योंकि हरी सब्जियों को मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स माना जाता है.

6. एवोकाडो-

एवोकाडो को नाश्ते में शामिल कर मैग्नीशियम की कमी को दूर कर सकते हैं. इसे आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं.

