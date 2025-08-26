Kis Vitamin Ki Kami Se Neend Aati Hai: नींद हमें सबसे ज्यादा प्यारी होती है. हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नींद से समझौता नहीं कर सकते हैं. बहुत से लोगों को सुबह उठने में बड़ी परेशानी होती है. वहीं कुछ को पूरे दिनभर नींद आती रहती है. हमारी सेहत और नींद का सीधा संबंध शरीर में मौजूद विटामिन और मिनरल्स से होता है. (Jyada Neend Aane Ke Karan) जब शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, तो कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. उनमें से एक समस्या है दिन भर नींद आना या थकान महसूस होना. बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ रात को ठीक से न सोने की वजह से होता है. लेकिन, असल में विटामिन की कमी भी इसका बड़ा कारण हो सकती है. आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से नींद ज्यादा आती है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है.

इन विटामिन की कमी से पूरे दिन आती है नींद - These Vitamins Deficiency Makes You Sleepy All Day

1. विटामिन B12 की कमी

विटामिन B12 हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है. यह खून में रेड ब्लड सेल्स (RBCs) के निर्माण में मदद करता है. अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया (खून की कमी) होने लगता है. इसके कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और व्यक्ति हमेशा थका-थका महसूस करता है. यही वजह है कि बार-बार नींद आती है या काम करने का मन नहीं करता. विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए दूध, दही, अंडा, मछली, चिकन, पनीर और फोर्टिफाइड सीरियल्स का सेवन करें.

2. विटामिन D की कमी

विटामिन D सिर्फ हड्डियों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह शरीर की एनर्जी और मूड को भी प्रभावित करता है. रिसर्च के अनुसार, जिन लोगों में विटामिन D की कमी होती है, वे दिनभर थकान और ज्यादा नींद महसूस करते हैं. धूप की कमी, ज्यादा समय घर के अंदर बिताना या बैलेंस डाइट न लेना, इस कमी का कारण बनता है. विटामिन D के लिए सुबह की धूप, दूध, दही, मशरूम, मछली, अंडे की जर्दी का सेवन करें.

3. आयरन (Iron) की कमी

हालांकि आयरन कोई विटामिन नहीं है, लेकिन इसके बिना शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता. आयरन की कमी से भी खून की कमी (एनीमिया) हो जाती है. इसके कारण दिमाग और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और इंसान बार-बार नींद महसूस करता है. आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, बीन्स, मसूर दाल, मटन का सेवन कर सकते हैं.

4. मैग्नीशियम की कमी

मैग्नीशियम शरीर को रिलैक्स करता है और नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाता है. अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर को गहरी नींद नहीं मिलती और अगला दिन आलस और नींद भरा लगता है. मैग्नीशियम के लिए काजू, बादाम, केले, पालक, कद्दू के बीज का सेवन करें.

नींद ज्यादा आने से बचने के उपाय - Ways To Avoid Excessive Sleep

बैलेंस डाइट लें जिसमें हरी सब्जियां, फल, दालें, दूध और ड्राई फ्रूट्स शामिल हों.

रोजाना 30 मिनट धूप जरूर लें, ताकि विटामिन D की कमी पूरी हो सके.

बहुत ज्यादा चाय-कॉफी लेने से बचें, क्योंकि यह शरीर को असंतुलित करती है.

अगर लगातार नींद आती है और कमजोरी बनी रहती है, तो ब्लड टेस्ट कराकर विटामिन और आयरन की जांच कराएं.

