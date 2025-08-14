Magnesium की कमी होने पर नजर आते हैं ये लक्षण, डॉक्टर ने बताया क्या खाने से बुलेट की स्पीड से बढ़ेगा, दूर हो जाएगी सारी सुस्ती

Magnesium Deficiency Symptoms: फिट और हेल्दी रहने के लिए हमें कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है. इन्हीं में से एक जरूरी पोषक तत्व है मैग्नीशियम. कई हेल्थ रिपोर्ट्स बताती हैं कि मैग्नीशियम 300 से ज्यादा बॉडी फंक्शन्स में मदद करता है. हालांकि, आज के समय में कम उम्र में भी लोग इस जरूरी मिनरल की कमी से जूझ रहे हैं. ऐसे में उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हालांकि, एक राहत की बात यह है कि खानपान में कुछ खास चीजों को शामिल कर मैग्नीशियम की कमी को नेचुरल तरीके से पूरा भी किया जा सकता है. यहां हम आपको कुछ ऐसी ही खास चीजों के बारे में बता रहे हैं.
इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर मैग्नीशियम की कमी होने पर शरीर में कैसे लक्षण नजर आते हैं?
- इसे लेकर फेमस नेचुरोपैथी डॉक्टर और रिसर्चर जेनिन बॉवरिंग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, मैग्नीशियम की कमी सबसे पहले आपकी एनर्जी लेवल पर असर डालती है. ऐसा होने पर व्यक्ति हर वक्त खुद को थका हुआ और कमजोर महसूस करता है. इसके अलावा मैग्नीशियम की कमी होने पर-
- डाइजेशन खराब रहना
- बार-बार कब्ज, पेट में गैस और एसिडिटी
- मसल क्रैंप और आंख का फड़कना
- कंधे और गर्दन में जकड़न
- हार्ट पलपिटेशन (दिल की धड़कन तेज या अनियमित होना) और
- हाथ-पैर ठंडे रहना या उनमें दर्द होना जैसे लक्षण नजर आते हैं.
डॉक्टर बताती हैं, ये लक्षण धीरे-धीरे बढ़ते हैं और अगर लंबे समय तक इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो हेल्थ पर गंभीर असर पड़ सकता है.मैग्नीशियम बढ़ाने के आसान तरीके
अच्छी बात यह है कि आप अपनी डाइट में कुछ खास चीजें शामिल करके मैग्नीशियम की कमी को तेजी से पूरा कर सकते हैं. इसके लिए आप
- हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग खा सकते हैं.
- नट्स और सीड्स जैसे बादाम, काजू, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज में मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है.
- राजमा, चना, मसूर की दाल मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत हैं.
- होल ग्रेन्स जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ में इस मिनरल की अच्छी मात्रा होती है.
- आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं. ये मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है.
- इन सब से अलग आप केला और एवोकाडो खा सकते हैं. ये दोनों फल पोटैशियम के साथ मैग्नीशियम भी देते हैं.
तनाव और ज्यादा कैफीन भी मैग्नीशियम को कम कर सकते हैं. ऐसे में किसी भी बात का अधिक स्ट्रेस लेने से बचें, साथ ही चाय और कॉफी का सीमित मात्रा में सेवन करें.
वहीं, अगर कमी ज्यादा है, तो डॉक्टर की सलाह के बाद मैग्नीशियम के सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
