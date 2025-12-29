विज्ञापन
चिया सीड्स पुडिंग को डाइट में क्यों शामिल करना चाहिए? जानें 4 कारण, फायदे और रेसिपी

Chia Seeds Pudding Benefits: चिया सीड्स पुडिंग को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किन लोगों को और क्यों करना चाहिए इसका सेवन. अगर नहीं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

Chia seeds pudding benefits and recipe: चिया सीडस को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. चिया सीड (Chia Seeds) साल्विया हिस्पैनिका (Salvia Hispanica) नामक पौधे के छोटे, काले या सफेद बीज होते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर हैं. ये फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन (B विटामिन्स) और मिनरल्स (कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन जैसे गुणों से भरपूर होते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं इसे डाइट में शामिल करने का हेल्दी तरीका और फायदे.

चिया सीड्स पुडिंग क्या है- (What is chia seeds pudding)

चिया सीडस पुडिंग एक हेल्दी, बिना कुक किया गया व्यंजन है, जिसमें चिया सीड्स को दूध, या पानी जैसी लिक्विड चीज़ में भिगोया जाता है, जिससे वे फूलकर जेल जैसी, क्रीमी और पुडिंग जैसी बनावट ले लेते हैं. इसे फल, मेवे, शहद या मसालों के साथ मिलाकर खाया जाता है. 

चिया सीड्स पुडिंग के फायदे- (Chia seeds pudding ke fayde)

1. पाचन के लिए- 

चिया सीड्स में फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है वो इसका सेवन कर सकते हैं. 

2. वजन घटाने के लिए- 

अगर आप अपने वजन को हेल्दी तरीके से कम करना चाहते हैं तो चिया सीड्स पुडिंग को डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर और प्रोटीन होता है, जो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता और वजन कम करने में मदद कर सकता है.

3. दिल के लिए- 

चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

4. एनर्जी के लिए- 

चिया सीड्स पुडिंग में प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो आपको एनर्जी प्रदान करने और थकान को कम करने में मदद कर सकता है. 

कैसे बनाएं चिया सीड्स पुडिंग- (How to make chia seeds pudding)

सामग्री-

  • चिया सीड्स
  • दूध (डेयरी या नॉन-डेयरी)
  • शहद 
  • वनिला एक्सट्रैक्ट 
  • फल
  • नट्स

विधि-

एक बड़े बाउल में चिया सीड्स और दूध मिलाएं. अच्छी तरह से मिलाएं और 5-10 मिनट के लिए रख दें, जब तक कि चिया सीड्स दूध को अवशोषित न कर लें और पुडिंग जैसा न हो जाए. शहद और वनिला एक्सट्रैक्ट मिलाएं. पुडिंग को फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रख दें, जब तक कि यह ठंडा और गाढ़ा न हो जाए. पुडिंग को एक बाउल में निकालें और अपने पसंदीदा टॉपिंग के साथ सर्व करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

