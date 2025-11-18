14 दिन तक रोज़ चिया सीड्स खाने से क्या होता है? पेट के डॉक्टर ने बताए हैरान कर देने वाले फ़ायदे

Health Benefits of Chia Seeds | Chia Seeds Khane Ke Fayde: चिया सीड्स (Chia Seeds) दिखने में भले ही छोटे हों, लेकिन अपने ज़बरदस्त पोषण मूल्य के कारण इन्हें एक सुपरफूड माना जाता है. हार्वर्ड और एम्स से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नियमित रूप से चिया सीड्स का सेवन करने से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभों को साझा किया है. अगर आप सिर्फ दो सप्ताह तक इन छोटे बीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपके शरीर में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

डॉ. सेठी के अनुसार, चिया सीड्स "छोटे होते हैं, पर पोषक तत्वों से भरे होते हैं." उन्होंने बताया कि ये बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं.

इतना ही नहीं, ये छोटे पावरहाउस सिर्फ 2 बड़े चम्मच में लगभग 10 ग्राम फाइबर प्रदान करते हैं, जो आपके शरीर की दैनिक फाइबर आवश्यकता का 30 से 40 प्रतिशत पूरा करते हैं. डॉ. सेठी ने कहा, "यह फाइबर आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देकर आपके पेट के स्वास्थ्य (Gut Health) को सपोर्ट करता है."

डॉ. सेठी ने इसके कुछ अतिरिक्त लाभ भी बताए: "चिया सीड्स अपने वज़न से 12 गुना तक पानी सोख सकते हैं, जिससे एक जैल जैसा पदार्थ बनता है. यह जैल पाचन क्रिया को धीमा करता है, जिससे आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और यह ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर करने में मदद कर सकता है. विज्ञान यह भी दिखाता है कि चिया सीड्स का नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल को सुधारता है और हृदय स्वास्थ्य को मजबूत करता है."

चिया सीड्स का सेवन कैसे करें?

डॉ. सेठी ने इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका साझा किया:

"सेवन करने से कम से कम 15 मिनट पहले, और आदर्श रूप से रात भर के लिए, 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स को पानी, दूध या दही में भिगो दें." दही को सबसे अच्छा विकल्प बताया गया है. भिगोने से ये बीज पचाने में आसान हो जाते हैं और पेट फूलने (Bloating) का खतरा कम होता है.

हालांकि, आप इन्हें दलिया, सलाद में मिलाकर या स्मूदी (Smoothies) में ब्लेंड करके भी खा सकते हैं, लेकिन भिगोकर खाने से अधिकतम लाभ मिलता है.

चिया सीड पुडिंग बनाने की आसान विधि

1. एक कप या जार लें.

2. इसमें 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स और आधा कप दूध (गाय का दूध, या कोई भी नट/प्लांट-बेस्ड दूध) डालें.

3. अच्छी तरह मिलाएं और ढक्कन लगाकर रात भर या कम से कम 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि यह गाढ़ा हो जाए.

4. सर्व करने से पहले इसमें ताजे फल, नट्स, दालचीनी और अपनी पसंद का कोई भी स्वीटनर मिला लें.

डॉ. सेठी ने उन लोगों को सलाह दी जो अक्सर पेट फूलने या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) से पीड़ित रहते हैं, वे शुरुआत धीमी मात्रा से करें और धीरे-धीरे इसकी मात्रा बढ़ाएं.

चिया सीड्स के स्वास्थ्य लाभों पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

चिया सीड्स के मुख्य स्वास्थ्य लाभ क्या हैं?

ये ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. ये पेट के स्वास्थ्य, कोलेस्ट्रॉल और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं.

चिया सीड्स कितना फाइबर देते हैं?

सिर्फ 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स में लगभग 10 ग्राम फाइबर होता है, जो आपकी दैनिक आवश्यकता का 30-40% पूरा करता है.

क्या ये वज़न प्रबंधन में मदद करते हैं?

हाँ, ये पानी को सोखकर जैल बनाते हैं, जो पाचन को धीमा करता है और आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता.

बेहतर पाचन के लिए इन्हें कैसे खाना चाहिए?

2 बड़े चम्मच चिया सीड्स को दूध/दही/पानी में कम से कम 15 मिनट, या रात भर के लिए भिगोकर खाना सबसे अच्छा है.

सबसे आसान पुडिंग रेसिपी क्या है?

2 बड़े चम्मच चिया सीड्स को 1/2 कप दूध में मिलाकर रात भर फ्रिज में रखें, फिर फल और नट्स मिलाकर खाएं.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)