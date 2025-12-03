विज्ञापन
रोजाना खाली पेट चिया सीड्स का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

Chia Seeds Water: अगर आप रोजाना खाली पेट चिया सीड्स का पानी पीते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है.

Chia Seeds Benefits In Hindi: ठंड के मौसम में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह की चीजों का सेवन करना पसंद करते हैं. कहते हैं कि सुबह की शुरूआत अगर हेल्दी चीजों के साथ हो तो न सिर्फ दिन बल्कि सेहत भी अच्छी रहती है. लेकिन बहुत से लोग अपने दिन की शुरूआत चाय और कॉफी से करना पसंद करते हैं, तो सेहत के लिए हानिकारक है. अगर आप भी ऐसे ही ड्रिंक की तलाश कर रहे हैं जिससे दिन की शुरूआत की जाए तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि हम आपको चिया सीड्स पानी के बारे में बता रहे हैं. चिया सीड्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे और किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे बनाएं चिया सीड्स का पानी- (How To Make Chia Seeds Water)

सामग्री-

  • चिया सीड्स 
  • पानी
  • नींबू 
  • शहद या चीनी (वैकल्पिक)

विधि-

एक गिलास में 1 चम्मच चिया सीड्स डालें और उसमें 1 गिलास पानी मिलाएं. चिया सीड्स को 5-10 मिनट के लिए भिगो दें, या रात में भी भिगो सकते हैं. ताकि वे पानी को अवशोषित कर लें. चिया सीड्स का पानी अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें नींबू का रस डालें. अगर आप शहद या चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे मिलाएं.  इसे तुरंत पिएं. 

चिया सीड्स पानी पीने के फायदे- (Chia Seeds Pani Ke Fayde)

1. वजन घटाने-

सर्दियों के मौसम में वजन बढ़ने की समस्या काफी देखी जाती है. अगर आप भी अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो रोजाना खाली पेट चिया सीड्स के पानी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर भूख को कंट्रोल करने और पेट को भरा हुआ महसूस कराने में मदद करते हैं जिससे वजन को घटाने में सहायता मिल सकती है.

2. पाचन-

चिया सीड्स में घुलनशील फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने कब्ज दूर करने और पेट को हल्का महसूस कराने में मददगार है. आप रोजाना खाली पेट इस पानी का सेवन कर सकते हैं. 

3. ब्लड शुगर-

चिया सीड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और ये ब्लड शुगर के अवशोषण को धीमा करते हैं, जिससे ब्लड शुगर कट्रोल में रह सकता है. 

4. हड्डियों-

चिया सीड्स में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जैसे खनिज होते हैं, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

