शौक से खाते हैं शकरकंद, तो जान लें हैरान करने वाले फायदे और नुकसान

Sweet Potato Benefits And Side Effects: शकरकंद एक जड़ वाली सब्जी है जिसे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ठंड के मौसम में शकरकंद का सेवन सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है. क्योंकि इसमें विटामिन ए, बीटा-कैरोटीन, विटामिन सी, फाइबर, और पोटैशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, साथ ही मैंगनीज, कॉपर, बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे एंथोसायनिन भी पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इतने फायदे होने के बाद भी इसके कुछ नुकसान भी हैं. तो चलिए जानते हैं शकरकंद किन लोगों को खाना चाहिए और किसे नहीं.

कैसे करें शकरकंद को डाइट में शामिल- (How To Consume Sweet Potato)

शकरकंद को डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसे भूनकर खा सकते हैं, इसका सलाद बना सकते हैं, इसकी चाय बना सकते हैं या सूप.

कैसे बनाएं शकरकंद का सूप- (How To Make Sweet Potato Soup Recipe At Home)

सामग्री-

शकरकंद

लहसुन

स्वादानुसार काली मिर्च

स्वादानुसार नमक

बटर

विधि-

शकरकंद का सूप बनाना बहुत ही आसान है. सबसे पहले आप शकरकंद को भून लें. अगर भून नहीं सकते हैं तो उबाल लें. छील लें छोटे क्यूब्स में काट लें. आप थोड़े से तेल में नमक के साथ शकरकंद भी डाल सकते हैं. अब एक पैन गरम करें, उसमें बटर और लहसुन डालकर भूनें. जब लहसुन स्वाद छोड़ना शुरू कर दे, ढक्कन बंद करें. इसे एक मिनट के लिए पकने दें. अब शकरकंद डालें और मिलाएं. इसे एक दूसरे बाउल में डालें और अपने स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च डालकर मजे लें.

शकरकंद खाने के फायदे- (Shakarkand Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

शकरकंद में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को हेल्दी रखने और कब्ज को दूर करने में मददगार है. यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने और वजन को घटाने में भी मदद कर सकता है.

2. इम्यूनिटी-

शकरकंद विटामिन ए और सी से भरपूर होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और ठंड से बचाने में मददगार है.

3. आंखों-

शकरकंद में बीटा-कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए में बदलता है और आंखों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, आंखों को हेल्दी रखने के लिए आप शकरकंद का सेवन कर सकते हैं.

शकरकंद खाने के नुकसान- (Shakarkand Khane Ke Nuksan)

1. किडनी स्टोन-

किडनी स्टोन की समस्या होने पर शकरकंद का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए. क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सालेट होता है, जो एक तरह का कार्बनिक अम्ल है. जिससे गुर्दे की पथरी की समस्या बढ़ सकती है.

2. पेट-

शकरकंद के ज्यादा सेवन से पेट संबंधी समस्या हो सकती है. क्योंकि इसमें मौजूद मैनिटोल जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जिसे शुगर अल्कोहल या पॉलीओल कहा जाता है. इससे पेट दर्द और सूजन जैसी समस्या हो सकती है.

3. एलर्जी-

कुछ लोगों को शकरकंद के सेवन से एलर्जी हो सकती है. अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो इसके सेवन से बचें.

