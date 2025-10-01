मूली के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 4 चीजें, फायदे की बजाय हो जाता है नुकसान

Bad Foods Combinations: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह की चीजों को डाइट में शामिल करते हैं. कुछ चीजें मिलाकर खाने से शरीर को ज्यादा लाभ मिलते हैं, तो कई कुछ चीजों को मिलाकर खाने से शरीर को फायदा की जगह नुकसान पहुंच सकता है. आज हम एक ऐसी ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसे अगर कुछ चीजों के साथ मिलाकर खाते हैं तो शरीर को कई नुकसान पहुंच सकते हैं. जी हां आपने सही गेस किया हम बात कर रहे हैं मूली की. मूली (Radish) के साथ कुछ चीजें खाने से परहेज करना चाहिए. तो चलिए जानते हैं मूली के साथ क्या नहीं खाएं.

मूली के साथ कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए | Foods To Avoid Eating With Radish

1. मूली और खीरा- (Cucumber And Radish)



सलाद में अक्सर खीरे और मूली को आपने कई लोगों को खाते देखा होगा. लेकिन, खीरे में एस्कोर्बेट या एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो विटामिन सी को सोखने का काम करता है. मूली में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है और इसीलिए मूली को खीरे के साथ ना खाने की सलाह दी जाती है. इससे आपको दोनों के लाभ नहीं मिलेंगे.

2. मूली और चाय- (Tea And Radish)

मूली से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. अगर आप भी इससे बनी रेसिपीज को चाय के साथ पेयर करते हैं तो आज से ही बंद करते हैं. क्योंकि इससे आपको पेट संबंधी समस्या हो सकती है.

3. मूली और दूध- (Milk And Radish)

अगर आप भी दूध के साथ मूली खाते हैं तो इससे सीने में जलन और एसिडिटी की समस्या हो सकता हैं.

4. मूली और संतरा- (Orange And Radish)

मूली और संतरे को अलग-अलग खाना सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन इन्हें साथ खाया जाए तो यह शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते है.

