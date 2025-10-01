विज्ञापन
विशेष लिंक

मूली के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 4 चीजें, फायदे की बजाय हो जाता है नुकसान

Foods To Avoid With Radish: मूली को अगर कुछ चीजों के साथ मिलाकर खाते हैं तो शरीर को कई नुकसान पहुंच सकते हैं. इसलिए भूलकर भी इन चीजों के साथ न खाएं.

Read Time: 3 mins
Share
मूली के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 4 चीजें, फायदे की बजाय हो जाता है नुकसान
Bad Foods Combinations: मूली के साथ क्या नहीं खाएं.

Bad Foods Combinations: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह की चीजों को डाइट में शामिल करते हैं. कुछ चीजें मिलाकर खाने से शरीर को ज्यादा लाभ मिलते हैं, तो कई कुछ चीजों को मिलाकर खाने से शरीर को फायदा की जगह नुकसान पहुंच सकता है. आज हम एक ऐसी ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसे अगर कुछ चीजों के साथ मिलाकर खाते हैं तो शरीर को कई नुकसान पहुंच सकते हैं. जी हां आपने सही गेस किया हम बात कर रहे हैं मूली की. मूली (Radish) के साथ कुछ चीजें खाने से परहेज करना चाहिए. तो चलिए जानते हैं मूली के साथ क्या नहीं खाएं.

मूली के साथ कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए | Foods To Avoid Eating With Radish 

1. मूली और खीरा- (Cucumber And Radish) 

सलाद में अक्सर खीरे और मूली को आपने कई लोगों को खाते देखा होगा. लेकिन, खीरे में एस्कोर्बेट या एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो विटामिन सी को सोखने का काम करता है. मूली में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है और इसीलिए मूली को खीरे के साथ ना खाने की सलाह दी जाती है. इससे आपको दोनों के लाभ नहीं मिलेंगे.

ये भी पढ़ें- पास्‍ता को ह‍िंदी में क्‍या कहते हैं? 99% लोगों को नहीं पता, आज जान लो किस चीज से बनता है पास्ता | Pasta Recipe 

Latest and Breaking News on NDTV

2. मूली और चाय- (Tea And Radish) 

मूली से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. अगर आप भी इससे बनी रेसिपीज को चाय के साथ पेयर करते हैं तो आज से ही बंद करते हैं. क्योंकि इससे आपको पेट संबंधी समस्या हो सकती है.

3. मूली और दूध- (Milk And Radish) 

अगर आप भी दूध के साथ मूली खाते हैं तो इससे सीने में जलन और एसिडिटी की समस्या हो सकता हैं.

4. मूली और संतरा- (Orange And Radish) 

मूली और संतरे को अलग-अलग खाना सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन इन्हें साथ खाया जाए तो यह शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते है. 

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
4 Foods You Should Must Avoid Eating With Radish, Mooli Ke Sath Kya Nahi Khana Chahiye, Mooli Ke Sath Kya Nahi Khaye, Bad Foods Combinations, Foods To Avoid With Radish
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com