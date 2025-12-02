विज्ञापन
खीरे के साथ ये चीजें भूलकर भी मत खाना, वर्ना फायदे की जगह उल्टा होगा नुकसान

Cucumber Wrong Food Combinations: खीरा एक हेल्दी और गट फ्रेंडली फूड है. लेकिन, अगर इसे गलत चीजों के साथ खाया जाय तो ये पाचन को नुकसान भी पहुंचा सकता है. आइए जानते हैं खीरे को कौन सी चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए.

Kheere Ke Sath Kya Nahi Khana Chahiye: आजकल सेहत को लेकर लोग काफी जागरूक हो गए हैं. खीरा हर किसी की थाली हिस्सा होना चाहिए. यह पानी से भरपूर होता है, शरीर में ठंडक बनाए रखता है, कब्ज दूर करता है और वजन घटाने में भी मदद करता है. यही वजह है कि खीरा सलाद, रायता और डिटॉक्स वॉटर तक में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खीरा हर चीज के साथ नहीं खाया जाता? कुछ ऐसी चीजें हैं, जो अगर खीरे के साथ खाए जाएं, तो यह सेहत को फायदा देने के बजाय बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं. आयुर्वेद में भी इस बात को कहा गया है कि गलत फूड कॉम्बिनेशन शरीर में जहर जैसा असर कर सकता है.

खीरा सेहतमंद क्यों है?

खीरा 95% पानी से बना होता है. इसमें विटामिन के, पोटैशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो पाचन को दुरुस्त रखते हैं और शरीर को डिटॉक्सीफाई करते हैं. लेकिन, इसके बावजूद इसे गलत चीजों के साथ खाने पर शरीर में गैस, एसिडिटी, पेट दर्द और यहां तक कि पाचन तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है.

खीरे के साथ किन चीजों को भूलकर भी न खाएं | What Things Should Not Be Eaten with Cucumber?

1. दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स

खीरे और दूध का कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में ‘विरुद्ध आहार' माना गया है. खीरे की तासीर ठंडी होती है जबकि दूध भारी और धीमी गति से पचता है. दोनों साथ लेने पर पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बढ़ती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं. इसीलिए खीरे का रायता बनाते समय कई लोग दही के साथ मसालों का बैलेंस उपयोग करते हैं, वरना यह भी भारी साबित हो सकता है.

2. अमरूद

खीरा और अमरूद साथ खाने से पेट में एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ सकती है. अमरूद में फाइबर ज्यादा होता है और खीरे में पानी. दोनों मिलकर पाचन को खराब कर देते हैं, जिससे पेट में भारीपन हो जाता है.

3. दही

हालांकि लोग खीरे का रायता पसंद करते हैं, लेकिन दही और खीरा साथ पचते नहीं हैं. दोनों की तासीर ठंडी होती है, इसलिए कफ बढ़ता है,सर्दी-जुकाम की संभावना बढ़ती है. इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकती है. अगर दही के साथ खीरा खाना ही है, तो उसमें काला नमक, जीरा और काली मिर्च जरूर डालें. ये मसाले पाचन को आसान बनाते हैं.

4. टमाटर

यह सबसे आम गलती है. सलाद में लोग खीरे और टमाटर को साथ काटते हैं. लेकिन, वैज्ञानिक रूप से दोनों के पाचन एंजाइम अलग होते हैं. मिलकर यह शरीर में न्यूट्रिशन को ब्लॉक करते हैं, एसिडिटी बढ़ाते हैं, पेट में गैस बनाते हैं. ज्यादा समय तक कटे हुए खीरे और टमाटर साथ रखने से दोनों के पोषक तत्व बर्बाद हो जाते हैं.

खीरा कब और कैसे खाएं? | When And How to Eat Cucumber? 

  • खीरा हमेशा ताजा और छिलके सहित खाएं.
  • इसे भोजन के साथ नहीं, बल्कि भोजन से आधा घंटा पहले खाएं.
  • मसालों के साथ खाने से यह जल्दी पचता है.
  • रात में खीरा कम खाएं, वर्ना गैस बन सकती है.

खीरा जितना फायदेमंद है, उतना ही गलत तरीके से खाने पर नुकसानदायक भी हो सकता है. कई बार हम सोचते हैं कि सेहतमंद चीजें साथ खाकर फायदा मिलेगा, लेकिन गलत फूड कॉम्बिनेशन शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

