मूली के साथ क्या नहीं खा सकते हैं? इन 4 चीजों से बना लें दूरी

Muli Ke Sath Kya-Kya Nahin Khana Chahie: क्या आप जानते हैं कि मूली के साथ कुछ चीजें खाना सेहत पर भारी पड़ सकता है. यहां जानें मूली के साथ क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों.

Foods to avoid with radish

Muli Ke Sath Kya-Kya Nahin Khana Chahie: सर्दियों के मौसम में खाई जाने वाली सब्जी मूली न केवल स्वाद में तीखी और कुरकुरी होती है, बल्कि इसमें फाइबर, विटामिन सी और मिनरल्स की मात्रा भी भरपूर पाई जाती है. मूली पाचन में मदद करती है, शरीर को ठंडक देती है और कई बीमारियों से दूर रखती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूली के साथ कुछ चीजें खाना सेहत पर भारी पड़ सकता है. यहां जानें मूली के साथ क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों.

मूली के साथ कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए?

दूध: मूली और दूध का साथ में सेवन शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों की तासीर एक-दूसरे के विपरीत होती है. मूली ठंडी और तीखी होती है, जबकि दूध भारी और मीठा होता है. ऐसे में इनका साथ में सेवन करने से शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है, जिससे त्वचा पर दाने, एलर्जी या फोड़े-फुंसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

गाजर: मूली की तासीर ठंडी और गाजर की हल्की गरम होती है साथ में दोनों का सेवन पेट में गैस या एसिडिटी जैसी दिक्कतों का कारण बन सकता है. इसलिए ऐसा माना जाता है इन दोनों को अलग-अलग समय पर खाना ही शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

अमरूद: मूली और अमरूद को एक साथ खाने से पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे भारीपन, गैस और अपच का सामना करना पड़ सकता है जो पाचन को कमजोर कर सकता है. पेट को दुरुस्त रखने के लिए इस कॉम्बिनेशन का सेवन करने से बचना चाहिए.

फल: मूली खाने के तुरंत बाद फल खासकर खट्टे फल जैसे संतरा या नींबू खाने से पाचन प्रक्रिया गड़बड़ा सकती है, जिससे गैस और पेट दर्द की संभावना बढ़ सकती है. पेट को ठीक रखने के लिए मूली खाने के तुरंत बाद खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

