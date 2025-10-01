What Is The Hindi Name Of Pasta: पास्ता का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पास्ता को हिंदी में क्या कहते हैं जी हां आपने सही सुना. आपको बता दें कि पास्ता को हिंदी में भी "पास्ता" ही कहते हैं, क्योंकि यह एक इतालवी व्यंजन है और इसका नाम मूल भाषा से ही लिया गया है. लेकिन पास्‍ता के एक प्रकार को, जिसे बुकाटिनी (Bucatini) कहा जाता है, पेर्सिएटेली (Perciatelli) भी कहा जाता है. बुकाटिनी एक गाढ़ा, खोखला स्पेगेटी जैसा पास्ता है जो 'बुका' शब्द से आया है, जिसका अर्थ है 'छेद' या 'खोखला'. पेर्सिएटेली भी उसी पास्ता को कहते हैं और यह नाम 'पेर्सियाटो' शब्द से आता है, जिसका अर्थ है 'छेदा हुआ. तो चलिए जानते हैं कैसे तैयार होता है पास्ता.

किस चीज से बनता है पास्ता- (Kaise Banta Hai Pasta)

पास्ता ड्यूरम नामक गेहूं से बनाया जाता है. ड्यूरम गेहूं की बाहरी परत है और इसे पीसकर ही पास्ता का आटा तैयार होता है. इसे दरदरा पीसकर सूजी तैयार की जाती है. उसके बाद इस सूजी को पानी में गूंदकर आटा तैयार किया जाता है और इसे पास्ता का आकार दिया जाता है. दूसरा, कुछ देशों में पास्ता अंडा, ड्यूरम गेहूं और पानी को मिलाकर बनाया जाता है. इसे अलग-अलग नूडल आकार में बनाया जाता है और फिर उबलते पानी में पकाया जाता है. कुछ ग्लूटेन-मुक्त विकल्पों में चावल, मक्का या आलू जैसे अन्य अनाज का उपयोग किया जाता है.

कैसे बनाएं स्वादिष्ट व्हाइट सॉस पास्ता- (How To Make White Sauce Pasta)

सामग्री-

पास्ता

मक्खन

मैदा

दूध

ग्रेटेड चीज़

नमक स्वादानुसार

काली मिर्च

विधि-

1. व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता को उबालकर तैयार करें और इसे अलग रखें.

2. एक पैन में मक्खन गरम करें और मैदा डालकर भूनें.

3. धीरे-धीरे दूध मिलाकर एक स्मूथ सॉस बनाएं.

4. ग्रेटेड चीज़ मिलाकर सॉस को गाढ़ा करें.

5. पास्ता को सॉस में मिलाकर पकाएं और नमक, काली मिर्च डालकर स्वादानुसार बनाएं.

