मूली के साथ कभी नहीं खाएं ये 6 चीजें, सेहत के लिए है रेड अलर्ट!

BAD COOMBINATION WITH MOOLI : सर्दियों की सब्जी मूली का सलाद और इसके पत्तों का साग लोग खूब चाव से खाते हैं. क्योंकि इसमें स्वाद और पोषक तत्व दोनों का संगम आसानी से मिल जाता है. बता दें कि मूली विटामिन C, पोटैशियम, फोलेट (विटामिन B9), और विटामिन B6 जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होती है. इसके अलावा मैग्नीशियम, फाइबर और अन्य एंटीऑक्सीडेंट यौगिक जैसे ग्लूकोसाइनोलेट्स और आइसोथियोसाइनेट्स भी पाए जाते हैं. यह कम कैलोरी वाली सब्जी है, जिसमें लगभग कोई वसा नहीं होती है, और इसमें एंथोसायनिन जैसे फ्लेवोनोइड भी होते हैं, जो इसे एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं. ये सारे पोषक तत्व आपके शरीर को किसी न किसी तरह से फायदा पहुंचाते हैं. लेकिन आपको मूली खाने के फायदे तभी मिलेंगे जब आप इसे सही तरीके से खाएंगे. आज के इस आर्टिकल में हम आपको मूली के साथ किन 6 चीजों को कभी नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे ताकि आप सेहत को खराब होने से रोक सकें.

मूली के साथ क्या नहीं खाना चाहिए - What not to eat with radish

करेला (Bitter Gourd)

मूली और करेले को एक साथ खाने से सांस से जुड़ी समस्याएं शुरू हो सकती है, जो रात में और बढ़ सकती हैं. कुछ स्रोतों के अनुसार, यह कॉम्बिनेशन दिल के लिए भी हानिकारक हो सकता है.

दूध (Milk) और दही (Curd/Yogurt)

मूली की तासीर गर्म मानी जाती है, जबकि दूध/दही ठंडी तासीर के होते हैं. विपरीत गुणों के कारण, इनका मेल पेट में असंतुलन पैदा करता है, जिससे पाचन बिगड़ना, गैस, एसिडिटी, अपच, पेट दर्द और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

मूली और दूध का एक साथ सेवन करने से त्वचा से जुड़े रोग या चकत्ते (Skin Rashes) होने का खतरा भी बढ़ सकता है.

मूली खाने के बाद कम से कम 1-2 घंटे का अंतर जरूर रखें, खासकर दूध पीने से पहले.

संतरा या अन्य खट्टे फल (Orange or Citrus Fruits)

मूली खाने के तुरंत बाद संतरा या कोई भी खट्टा फल खाने से बचना चाहिए. दोनों ही विटामिन-सी से भरपूर होने के बावजूद, पेट में ऐंठन, एसिडिटी और पाचन संबंधी गड़बड़ी हो सकती है.

चाय (Tea)

सलाद या खाने के साथ मूली का सेवन करने के बाद चाय पीना कब्ज और एसिडिटी को बढ़ा सकता है. मूली ठंडी तासीर की होती है, जबकि चाय गर्म. इन विपरीत गुणों के कारण पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है.

खीरा (Cucumber)

खीरा और मूली को सलाद में अक्सर खाया जाता है, लेकिन दोनों का स्वभाव ठंडा होता है और इनका अधिक पानी वाला संयोजन अपच या पेट फूलने (Bloating) का कारण बन सकता है. एक और कारण यह है कि खीरे में 'एस्कॉर्बेट' नामक एंजाइम होता है, जो मूली के विटामिन-सी को Absorb कर सकता है, जिससे पोषक तत्वों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता.

पनीर (Paneer) या अन्य डेयरी उत्पाद

क्यों नहीं खाना चाहिए

मूली खाने के तुरंत बाद पनीर खाने से भी त्वचा से जुड़े रोगों का जोखिम बढ़ सकता है. तो अब से आप इन सारी चीजों को मूली के साथ खाने से बचिए और सेहतमंद रहें.

