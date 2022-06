Pomegranate Vs Watermelon: दोनों फलों में से कौन सा सबसे ज्यादा फायदेमंद और पौष्टिक है? यहां जानिए

Pomegranate And Watermelon: अनार और तरबूज में से किसे चुनें?

Pomegranate And Watermelon Which Is Better: अनार का नाम सुनते ही हम दिमाग में एक बेहद ही न्यूट्रिशनल और गजब के फायदों से भरे फल की कल्पना करते हैं. वहीं तरबूज को भी सेहत के लिए काफी पौष्टिक माना जाता है. इन दोनों फलों में हाई न्यूट्रिशन कंटेंट होने से ये स्वास्थ्य के लिए चमत्कार कर सकते हैं. अनार के फायदे कई हैं. अनार में फाइबर, विटामिन के,सी, और बी, आयरन, पोटेशियम, जिंक और ओमेगा-6 फैटी एसिड सहित कई न्यूट्रिशन पाए जाते हैं. इसी के साथ तरबूज के फायदे भी किसी से छुपे नहीं हैं. तरबूज में मैग्नेशियम, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन बी1, बी5 और बी6, आयरन, लाइकोपीन, नियासिन, विटामिन ए होता है. अब अगर कोई कहे कि तरबूज और अनार में फर्क करना है तो आप कैसे करेंगे? या तरबूत और अनार में से कौन सा फल सबसे ज्यादा हेल्दी है. यहां उसी के बारे में बताया गया है.