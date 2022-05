Diabetes Diet: डायबिटीज रोगियों को प्रोटीन वाली चीजें नहीं खानी चाहिए? क्या हाई प्रोटीन शुगर लेवल को बढ़ाता है? यहां जानें

Diabetes Diet: प्रोटीन का ब्लड शुगर लेवल पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है.

Is High Protein Good For Diabetics?: प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में से प्रोटीन आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक है. स्वास्थ्य और शरीर में जरूरी कार्यों को करने के लिए इसकी बड़ी मात्रा में जरूरत होती है. प्रोटीन शरीर के ज्यादातर टिश्यू और अंगों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव में मदद करता है. प्रोटीन इम्यून फंक्शन को बेहतर कार्य करने के लिए जरूरी है, लेकिन क्या डायबिटीज रोगियों को प्रोटीन का सेवन करना चाहिए? ये सवाल हर डायबिटीज रोगी के दिमाग में घूमता है. डायबिटीज में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं (What To Eat Or Not To In Diabetes) इसमें प्रोटीन भी एक चर्चा का विषय है.