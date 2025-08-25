किस विटामिन की कमी से बार-बार सुन्न पड़ जाते हैं पैर?

How to stop feet from numbness: कई लोगों कि शिकायत होती है कि हर थोड़ी देर में उनके पैर या हाथ सुन्न पड़ जाते हैं. हाथ-पैरों में झुनझुनी या चुभन जैसा एहसास होता है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो बता दें कि ये आम नहीं है. बार-बार हाथ-पैर का सुन्न पड़ जाना शरीर में एक जरूरी विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है. इसे लेकर फेमस अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं.

बार-बार क्यों सुन्न पड़ जाते हैं पैर?

डॉ. बर्ग बताते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम के चारों ओर एक परत होती है जिसे माइलिन शीथ (Myelin Sheath) कहा जाता है. यह परत नसों को सुरक्षित रखती है. अगर यह परत कमजोर होने लगे तो नसों में गड़बड़ी होती है और पैरों या हाथों में झुनझुनी, जलन या सुन्नपन जैसे लक्षण सामने आते हैं.

डॉक्टर बर्ग के अनुसार, इसके पीछे सबसे अहम कारण है विटामिन B12 की कमी. अगर शरीर में B12 की कमी हो जाए, तो माइलिन शीथ धीरे-धीरे टूटने लगती है. इसके कारण हाथ-पैरों में झुनझुनी, चलने में कठिनाई होना, गर्दन में अकड़न और मूत्राशय (Bladder) से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं.

डॉक्टर बताते हैं, आमतौर पर विटामिन B12 की कमी ज्यादातर 60 साल से ऊपर के लोगों में पाई जाती है. हालांकि, अब युवाओं में भी ये समस्या देखने को मिल रही है.

डॉक्टर बर्ग के मुताबिक, विटामिन B12 मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है. ऐसे में शाकाहारी या वेगन डाइट फॉलो करने वाले लोगों में इसकी सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलती है.

उम्र बढ़ने या एंटासिड दवाएं लेने से बॉडी में विटामिन बी12 की कमी होने लगती है.

डायबिटीज की दवा भी B12 को घटा देती है. ऐसे में डायबिटीज पेशेंट्स में भी इसकी कमी देखने को मिल सकती है.

पाचन संबंधी बीमारियां जैसे IBS, सूजन या गैस्ट्रिक बायपास सर्जरी से भी विटामिन बी12 की कमी हो सकती है.

इन सब से अलग डॉक्टर बताते हैं, जेनेटिक कारण (MTHFR जीन की समस्या) के चलते भा शरीर B12 और फोलेट को सही से उपयोग नहीं कर पाता है.

इसके लिए डॉक्टर खाने में अंडे, दूध, मछली, चिकन और दही जैसी चीजें शामिल करने की सलाह देते हैं.

जरूरत होने पर डॉक्टर की सलाह के बाद सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं.

अगर डायबिटीज है और आप इसकी दवाएं ले रहे हैं, तो समय-समय पर विटामिन बी 12 की जांच कराते रहें.

डॉक्टर बर्ग बताते हैं, हाथ-पैरों में बार-बार झुनझुनी या सुन्नपन को हल्के में न लें. यह सिर्फ थकान या कमजोरी नहीं, बल्कि विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है. सही खानपान और सप्लीमेंट से इस समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है. समय पर ध्यान देकर आप नर्वस सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं और अपनी सेहत को लंबे समय तक बेहतर रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.