नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? खाली पेट और खाना खाने के बाद की रीडिंग जान लीजिए

Normal Blood Sugar Level Range: एक हेल्दी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? खाना खाने से पहले, खाने के बाद शुगर लेवल कितना होना चाहिए? आइए यहां जानते हैं आसान भाषा में.

Blood Sugar Level Kitna Hona Chahiye: सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्लड शुगर क्या है? ब्लड शुगर हमारे शरीर में कोशिकाओं के लिए एनर्जी का स्रोत है. ब्लड शुगर हमारे खाने मिलता है और इंसुलिन हार्मोन की मदद से कोशिकाओं तक पहुंचता है. लेकिन, जब शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, तो यह एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिससे डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है. तो सवाल ये उठता है कि सामान्य ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? नॉर्मल शुगर लेवल कितना होना चाहिए? या कितना बढ़ने पर इसे डायबिटीज माना जाता है. अगर आप भी अभी तक नहीं जानते हैं कि नॉर्मल शुगर लेवल कितना होता है, तो यहां जानिए पूरा चार्ट.

ब्लड शुगर क्या होता है?

ब्लड शुगर यानी खून में मौजूद ग्लूकोज है. जब हम खाना खाते हैं, तो उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर में टूटकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं. यही ग्लूकोज हमारी सेल्स को एनर्जी देता है. लेकिन, अगर यह ग्लूकोज ज्यादा हो जाए, तो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और इसे ही हाई ब्लड शुगर लेवल या डायबिटीज कहा जाता है.

नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? (Normal Blood Sugar Level Kitna Hona Chahiye)

1. फास्टिंग ब्लड शुगर (खाली पेट)

  • जब आप खाली पेट हों तो नॉर्मल लेवल  होना चाहिए: 70 से 99 mg/dL
  • फास्टिंग के दौरान आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 mg/dL है तो आप प्री-डायबिटिक हैं. 
  • जब फास्टिंग के दौरान आपका ब्लड शुगर लेवल 126 mg/dL या उससे ज्यादा हो तो आप डायबिटिक हैं.

2. पोस्ट मील ब्लड शुगर (खाने के 2 घंटे बाद)

  • खाना खाने के 2 घंटे बाल ब्लड शुगर लेवल अगर 140 mg/dL से कम है तो यह सामान्य है.
  • अगर आप ब्लड शुगर लेवल खाना खाने के बाद 140 से 199 mg/dL है तो आप प्री-डायबिटिक हैं.
  • ब्लड शुगर 200 mg/dL या उससे ज्यादा होने पर इसे डायबिटीज की श्रेणी में रखा जाता है.

ब्लड शुगर को कैसे चेक करें? (How To Check Blood Sugar Level)

आप ब्लड शुगर की जांच घर पर ग्लूकोमीटर से कर सकते हैं. इसके लिए एक छोटी सी सुई से उंगली में छेद करके खून की एक बूंद ली जाती है और मशीन में डाली जाती है. कुछ लोग लैब टेस्ट भी करवाते हैं जैसे HbA1c टेस्ट, जो पिछले 3 महीनों का औसत शुगर लेवल बताता है.

ब्लड शुगर ज्यादा या कम होने पर क्या होता है?

  • शुगर बढ़ने पर: थकान, बार-बार पेशाब, ज्यादा प्यास लगना, धुंधला दिखना, वजन कम होना.
  • शुगर कम होने पर: चक्कर आना, कमजोरी, पसीना आना, बेहोशी तक हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

