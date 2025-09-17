विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में मौसम की मेहरबानी, विजय चौक पर पेड़ के नीचे बारिश से बचते दिखे बंदर, देखिए दिल छू लेने वाली तस्वीरें

बारिश में भीगने के बाद एक बंदर खुद को एक पेड़ के नीचे छुपाता हुआ दिखाई दिया, मानों वह बारिश से बचने की कोशिश कर रहा हो.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली में मौसम की मेहरबानी, विजय चौक पर पेड़ के नीचे बारिश से बचते दिखे बंदर, देखिए दिल छू लेने वाली तस्वीरें
नई दिल्ली:

एनसीआर के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला. सुबह से लोग तेज धूप और चिपचिपी गर्मी से परेशान थे. लेकिन दोपहर होते ही अचानक आसमान बादलों से घिर गया और हल्की फुहारों ने लोगों को थोड़ी राहत दी. इस अप्रत्याशित बारिश के बाद कई मनमोहक तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं.

बारिश के बाद की सबसे प्यारी तस्वीरों में से एक दिल्ली के विजय चौक की है, जहां कुछ बंदर मस्ती करते हुए दिखे. बारिश में भीगने के बाद एक बंदर खुद को एक पेड़ के नीचे छुपाता हुआ दिखाई दिया, मानों वह बारिश से बचने की कोशिश कर रहा हो.

Latest and Breaking News on NDTV

बीते दो दिनों से एनसीआर में भारी ह्यूमिडिटी के कारण लोग परेशान थे. सुबह और शाम के समय हल्की ठंडी हवाओं ने थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन दिन के समय तेज धूप और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया था. बुधवार दोपहर हुई हल्की बारिश ने इस उमस को कुछ हद तक कम कर दिया और मौसम सुहावना बना दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

स्थानीय निवासियों का कहना है कि सितंबर के मध्य में बारिश से थोड़ी ठंडक महसूस होती है, लेकिन मौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं. डॉक्टरों की मानें तो इस समय फ्लू और वायरल बुखार के मामले भी बढ़ने लगते हैं. ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने और खानपान पर ध्यान देने की जरूरत है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rain In Delhi, Vijay Chowk Rain, Monkeys In The Rain, Vijay Chowk Vijay Chowk Parliament House
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com