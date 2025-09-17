दिल्ली में मौसम की मेहरबानी, विजय चौक पर पेड़ के नीचे बारिश से बचते दिखे बंदर, देखिए दिल छू लेने वाली तस्वीरें

एनसीआर के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला. सुबह से लोग तेज धूप और चिपचिपी गर्मी से परेशान थे. लेकिन दोपहर होते ही अचानक आसमान बादलों से घिर गया और हल्की फुहारों ने लोगों को थोड़ी राहत दी. इस अप्रत्याशित बारिश के बाद कई मनमोहक तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं.
दिल्ली NCR में तेज बारिश, वीडियो विजय चौक से आया है #DelhiNCR | #DelhiRain pic.twitter.com/swvPmtZ7s8— NDTV India (@ndtvindia) September 17, 2025
बारिश के बाद की सबसे प्यारी तस्वीरों में से एक दिल्ली के विजय चौक की है, जहां कुछ बंदर मस्ती करते हुए दिखे. बारिश में भीगने के बाद एक बंदर खुद को एक पेड़ के नीचे छुपाता हुआ दिखाई दिया, मानों वह बारिश से बचने की कोशिश कर रहा हो.
बीते दो दिनों से एनसीआर में भारी ह्यूमिडिटी के कारण लोग परेशान थे. सुबह और शाम के समय हल्की ठंडी हवाओं ने थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन दिन के समय तेज धूप और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया था. बुधवार दोपहर हुई हल्की बारिश ने इस उमस को कुछ हद तक कम कर दिया और मौसम सुहावना बना दिया.
स्थानीय निवासियों का कहना है कि सितंबर के मध्य में बारिश से थोड़ी ठंडक महसूस होती है, लेकिन मौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं. डॉक्टरों की मानें तो इस समय फ्लू और वायरल बुखार के मामले भी बढ़ने लगते हैं. ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने और खानपान पर ध्यान देने की जरूरत है.
