ED की दिल्ली, यूपी समेत 10 राज्यों में छापेमारी, मेडिकल कॉलेजों की जांच के केस में बड़ा एक्शन

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सीबीआई की एफआईआर के आधार पर देशभर में बड़ी कार्रवाई चल रही है. ईडी ने 10 राज्‍यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, यूपी और दिल्ली में छापेमारी की है. दिल्‍ली में कुल 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है. सीबीआई की एफआईआर में आरोप है कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के अधिकारियों को मेडिकल कॉलेजों की जांच से जुड़ी सीक्रेट जानकारी लीक करने के बदले रिश्वत दी गई थी. इस जानकारी का इस्तेमाल कर कुछ मेडिकल कॉलेजों ने पैरामीटर में हेरफेर कर मान्यता और कोर्सों की मंज़ूरी लेने में किया. छापेमारी जिन जगहों पर हुई, उनमें 7 मेडिकल कॉलेजों के परिसर और एफआईआर में नामित कई व्यक्तियों के ठिकाने शामिल हैं.