दिल्ली NCR में बारिश के आसार, नए साल में मौसम जरा बदलने वाला है, अभी 2 दिन यूपी से बिहार तक कोहरे की मार

Weather News Today: दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी कोहरा, प्रदूषण और ठंड की तिहरा हमला झेलना पड़ रहा है. लगातार खराब होते मौसम ने सड़क से लेकर ट्रेनों और हवाई जहाजों की रफ्तार थाम दी है. लेकिन मौसम विभाग ने एक खुशखबरी का संकेत भी दिया है और दिल्ली, नोएडा से गाजियाबाद तक नए साल का स्वागत बारिश से हो सकता है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान की मानें तो 1 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामान्यतया बादल छाये रहेंगे. साथ ही बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं.1 जनवरी को ज्यादा ठंड भी नहीं होगी. इस दिन अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. हालांकि 2-3 जनवरी को मौसम फिर खराब हो सकता है और कोहरे और ठंड का दौर वापस लौट सकता है. उस दौरान न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है.

मौसम विभाग का कहना है कि 30 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी इलाके में एक पश्चिमी विक्षोभ के हालात बन रहे हैं. इससे 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मैदानी इलाकों में असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि वेस्ट यूपी में भी 1 जनवरी को कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है. जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 29 और 30 दिसंबर को बारिश का अनुमान है.

अभी 2 दिन घना कोहरा

वेस्ट यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 31 दिसंबर तक अभी सुबह और रात के वक्त घना से बहुत कोहरा होने की संभावना है. पूर्वांचल में 1 जनवरी तक यही हालात रहेंगे. वहीं जम्मू-कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक 30 दिसंबर और उत्तराखंड और बिहार में 5 जनवरी तक घने कोहरे का दौर चलता रहेगा. पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, नगालैंड में 3 जनवरी तक फॉग अळर्ट है. सिक्किम और ओडिशा में भी 3 जनवरी तक और बंगाल में भी गंगा के मैदानी इलाकों में 31 दिसंबर से तीन जनवरी तक कोहरा अलग-अलग स्थानों पर छाया रहने का अनुमान है.

Weather News Delhi

यूपी में कोल्ड डे अलर्ट

उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 31 दिसंबर तक कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड का अलर्ट है. यानी ऐसे शीत दिवस में भयंकर सर्दी पड़ने की चेतावनी है. हिमाचल प्रदेश में भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शीत दिवस की चेतावनी है. उत्तराखंड में 29 और 30 को शीत दिवस और बिहार और झारखंड में भी 30 दिसंबर को कड़ाके की गलन वाली सर्दी पड़ने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है.

दिल्ली में अगले 7 दिनों का मौसम