School Holidays: नवंबर में इस दिन बंद रहेंगे यहां के स्कूल, यहां देखें लिस्ट

School Holidays November 2025: त्योहारों में सीजन खत्म हो चुका है, अक्टूबर में कई त्योहारों के कारण काफी समय तक स्कूल बंद थे. लेकिन अब नवंबर में भी कई जगहों पर स्कूलों में बंद रहने वाले हैं. कई राज्यों में चक्रवात मोंथा के कारण स्कूलों को बंद करने का सलाह दिया जा रहा है. जानिए आपके शहर में कब-कब होगा स्कूल बंद. नवंबर में अलग-अलग मौके पर स्कूल बंद रहेंगे. पूरे नंवबर की बात की जाए तो 9 दिनों में स्कूलों की छुट्टियां रहने वाली है.

1 नवंबर को कहां बंद रहेंगे स्कूल?

नवंबर की पहली तारीख यानी 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के कारण हरियाणा के स्कूल बंद रहेंगे. इस दिन को हरियाणा में काफी धूम-धाम से मनाया जाता है. इस मौके पर स्कूल और कॉलेज को बंद किया जाएगा इसके अलावा सरकारी ऑफिस और बैंक भी बंद रहेंगे.

गुरु नानक देव जयंती पर स्कूल की छुट्टी

इसके बाद 5 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती है और इस मौके पर देश के सभी स्कूल और कॉलेज रहेंगे. 9 नवंबर, 16 नवंबर, 23 नवंबर और 30 नवंबर को रविवार है तो वैसे भी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

25 नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल

25 नवंबर, मंगलवार को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस है. पंजाब और चंडीगढ़ में स्कूलों की छुट्टी होगी. वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.

