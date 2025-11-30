दिल्ली के वसंत कुंज में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 3 लोगों को टक्कर मारी, 1 की मौत

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एंबियंस मॉल के पास एक तेज रफ्तार कार ने तीन लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. पुलिस के अनुसार ये हादसा रविवार सुबह हुआ है. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जहां एक मर्सिडीज G63 एक्सीडेंटल हालत में मिली. साथ ही मौके पर तीन लोग घायल भी मिले. जिनकी उम्र 23, 35 और 23 साल बताई जा रही है. सभी एंबियंस मॉल के एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी हैं. तीनों घायलों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया.

आरोपी को पुलिस ने पकड़ा

मेडिकल जांच के दौरान, उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले 23 साल के रोहित को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दो का अभी इलाज चल रहा है. पुलिस ने बताया कि करोल बाग के रहने वाले शिवम (29 साल) कार को चला रहा था. उसे पकड़ लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, घटना के समय, वह अपनी पत्नी और बड़े भाई के साथ गाड़ी चला रहा था. शुरुआती जांच के मुताबिक, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी एक खंभे से टकरा गई. इस जगह पर ही ऑटो स्टैंड था. जहां पर तीनों पीड़ित खड़े थे. बताया जा रहा है कि आरोपी एक शादी में शामिल होकर घर लौट रहा था. पुलिस ने बताया कि कार अभिषेक की है, जो कथित शिवम का दोस्त है.