बाबा चैतन्यानंद के 'डिप्लोमैटिक' शौक, कार से मिलीं UN की 9 फर्जी नीली नंबर प्लेटों ने खोला राज

चैतन्यानंद की कार में मिलीं नीले रंग की 9 नंबर प्लेट्स में से तीन पर बारीक अक्षरों में यूनाइटेड नेशंस - OECD, एशिया पैसिफिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिखा है. बाकी नंबर प्लेट पर भी UN लिखा है.

  • दिल्ली के आश्रम में छात्राओं के शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को VIP गाड़ियों में चलने का शौक था.
  • पुलिस को चैतन्यानंद की वॉल्वो कार से कम से कम 9 नीली नंबर प्लेट मिली हैं. ये नंबर प्लेट फर्जी हैं.
  • बाबा ने खुद ही UN की फर्जी नीली नंबर प्लेट बनवा ली थीं और अपनी लग्जरी कार पर लगवाता था.
नई दिल्ली:

दिल्ली के नामी आश्रम में छात्राओं के साथ गंदा खेल खेलने वाले बाबा चैतन्यानंद को वीआईपी गाड़ियों में चलने का शौक था. वीआईपी भी ऐसा वैसा नहीं, डिप्लोमैटिक. अब डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट तो हर किसी को नहीं मिलती, ऐसे में बाबा ने खुद ही फर्जी नीली नंबर प्लेट बनवाकर अपनी लग्जरी कार पर लगवानी शुरू कर दीं. पुलिस को उसकी कार से कम से कम 9 नीली नंबर प्लेट मिली हैं. 

चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी पर 17 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. आरोपी चैतन्यानंद लड़कियों को वॉट्सऐप पर मैसेज करके बुलाता था. अगर लड़कियां नहीं आती थीं तो एग्जाम में उनके नंबर काटने और फेल करने की धमकी देता था. वह लड़कियों को विदेश ले जाने का लालच भी देता था. इसकी चैट भी सामने आई हैं. चैतन्यानंद के खिलाफ 5 केस दर्ज हो चुके हैं. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी करवा दिया गया है ताकि वह देश छोड़कर न भाग सके.

लग्जरी कार से मिलीं 9 नीली नंबर प्लेट

पुलिस ने बताया कि चैतन्यानंद लग्जरी वॉल्वो कार में चलता था. यह वॉल्वो कार किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है. उस पर संयुक्त राष्ट्र की नकली नंबर प्लेट (39 यूएन 1) लगी थी. पुलिस ने जब इस नंबर की जांच की और यूएन से रिपोर्ट मांगी, तो पता चला कि ऐसा कोई नंबर जारी ही नहीं किया गया है. आरोपी ने खुद ही कार पर यह फर्जी नंबर लिखवा लिया था. पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है. कार की तलाशी में पुलिस को 9 नीली नंबर प्लेट मिली हैं. इनमें से कई पर अलग-अलग नंबर हैं. 

नंबर प्लेट पर लिखा यूनाइटेड नेशंस

बाबा की कार में मिलीं नीले रंग की 9 नंबर प्लेट्स में से तीन पर बारीक अक्षरों में यूनाइटेड नेशंस - OECD, एशिया पैसिफिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिखा है. बाकी नंबर प्लेट पर भी UN लिखा है. UN नंबर प्लेट आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र (United Nations) से जुड़े वाहनों के लिए होती है. इसमें "UN" का मतलब United Nations होता है, जबकि "19" कंट्री कोड है, जो भारत के लिए प्रयोग किया जाता है. "2" वाहन का सीरियल नंबर या विशिष्ट पहचान के लिए हो सकता है. 

नीली नंबर प्लेट कौन इस्तेमाल कर सकता है?

नीली नंबर प्लेट खासतौर से राजनयिक वाहनों के लिए होती है. आम नागरिक इन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते. ऐसे वाहनों का इस्तेमाल विदेशी दूतावासों, उच्चायोगों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र या WHO के अधिकारी करते हैं. ऐसी नीली नंबर प्लेट पर सफेद रंग से अक्षर और अंक लिखे होते हैं. स्टेट कोड की जगह कंट्री कोड लिखा होता है. लेकिन चैतन्यानंद ऐसी नीली नंबर प्लेट लगी गाड़ी में चलने के लिए अधिकृत ही नहीं था. 

