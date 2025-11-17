विज्ञापन
...जब सीएम योगी ने सुनाया मर्सिडीज कार से गमले चोरी का दिलचस्प किस्सा

सीएम योगी ने कहा कि संस्थान हमें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं और उन संस्कारों के साथ भी जिनसे हमें विकसित भारत का निर्माण करना है. हमें टेक्नोलॉजी के साथ-साथ मूल्यों को भी बनाए रखना चाहिए.

  • सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महंगी कार में सफर करने वाले व्यक्ति द्वारा गमले चोरी की घटना का जिक्र किया
  • उन्होंने बताया कि जी-20 समिट के दौरान लगाए गए गमले मर्सिडीज कार वाले व्यक्ति द्वारा उठाए गए थे
  • मुख्यमंत्री ने टेक्नोलॉजी के साथ-साथ समाज के मूल्यों और संस्कारों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को महंगी कार ‘मर्सिडीज' में सफर करने वाले लोगों द्वारा गमले चोरी किए जाने से जुड़ा दिलचस्प किस्सा साझा किया. साथ ही ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ हमें अपने मूल्यों और संस्कारों से भी जुड़े रहना चाहिए. सीएम योगी लखनऊ के बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे.

मुख्यमंत्री ने कहा, “लखनऊ ने 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की. हमने जी-20 रोड बनवायी, उसे सजाया और वहां सुंदर पौधों के गमले लगवाए. वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए. एक दिन सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि गमले गायब हो गए. मैंने देखा कि एक व्यक्ति मर्सिडीज कार में आया और गमले उठाकर ले गया. अब सोचिए, मर्सिडीज गाड़ी की कीमत और एक गमले की कीमत में कितना फर्क होता है.”
उन्होंने कहा, ‘‘हमने सोचा कि पकड़ेंगे तो बेइज्जती है, और अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो अच्छा काम भी प्रभावित होगा. इसलिए मैंने अधिकारियों से कहा कि उन्हें बुलाकर केवल फुटेज दिखा दो और कह दो कि हमारे गमले गायब हुए हैं, और सीसीटीवी में आपकी गाड़ी और आपकी तस्वीर आई है. बस इतना कहकर छोड़ देना.”

हमें टेक्नोलॉजी के साथ-साथ मूल्यों को भी बनाए रखना चाहिए- योगी

आदित्यनाथ ने कहा, “ये स्थितियां हैं... इसीलिए संस्थान हमें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं और उन संस्कारों के साथ भी जिनसे हमें विकसित भारत का निर्माण करना है. हमें टेक्नोलॉजी के साथ-साथ मूल्यों को भी बनाए रखना चाहिए, ताकि विकसित भारत का निर्माण किया जा सके.”

जी-20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की तीन दिवसीय बैठक 15 फरवरी 2023 को लखनऊ में संपन्न हुई थी, जिसमें भारत की डिजिटल परिवर्तन यात्रा को प्रदर्शित किया गया था.

