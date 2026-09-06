'लेडी सहवाग' शेफाली वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली गेंद पर छक्का लगाकर रचा इतिहास, बना दिया महारिकॉर्ड, पहली बैटर बनीं

महिला एशिया कप टी20 के एकतरफा मुकाबले में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया. भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी टीम केवल 55 रन बनाकर आउट हुई. बता दें कि इस मैच में शेफाली वर्मा ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. लेडी सहवाग के नाम से विख्यात शेफाली वर्मा ने पारी की पहली ही गेंद पर सादिया इकबाल को छक्का जड़कर पारी की शुरुआत की. यह दूसरा मौका है जब शेफाली ने पहली गेंद पर छक्का लगाया है. दिलचस्प बात यह है कि पहला छक्का भी पाकिस्तान के खिलाफ ही लगा था, और वह भी एजबेस्टन में दोनों टीमों के बीच 2026 महिला टी20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान इकबाल की गेंद पर ही लगा था. ऐसा कर शेफाली महिला T20I में कई बार पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाली दुनिया की पहली बैटर बन गईं हैं.

महिला T20I पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बैटर, शेफाली वर्मा ने रचा इतिहास

बैटर टीम विरोधी टीम बॉलर वेन्यू साल एमी हंटर आयरलैंड पाकिस्तान फातिमा सना डबलिन, 2026

होलन डोरिगा PNG नामीबिया साइमा तुहादेलेनी काठमांडू, 2026

शेफाली वर्मा भारत पाकिस्तान सादिया इकबाल एजबेस्टन 2026

शेफाली वर्मा भारत पाकिस्तान सादिया इकबाल दुबई 2026



शेफाली ने 3000 रन पूरे किए

इसके अलावा शेफाली ने महिला T20I में 3000 रन भी पूरे किए. शेफाली इस मुकाम तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला बैटर बन गई हैं. 22 साल की शेफा ली ने आयरलैंड की गैबी लुईस का रिकॉर्ड तोड़ा.

भारत की आसान जीत

भारत की 22 वर्षीय बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने चार ओवर में सिर्फ सात रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि 24 साल के लेग स्पिनर प्रेमा ने चार ओवर में नौ रन देकर तीन विकेट चटकाए. शेफाली वर्मा ने तीन ओवर में 10 रन देकर एक विकेट लिया। दीप्ति शर्मा ने 3.1 ओवर में पांच रन देकर दो विकेट झटकते हुए पाकिस्तान की पारी समेटने में अहम भूमिका निभाई. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शेफाली (12), स्मृति मंधाना (9) और प्रतिका रावल (4) के विकेट जल्दी गंवा दिए. पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने तीनों को पवेलियन भेजा. फिर हरमनप्रीत ने और दीप्ति ने भारत को आसानी से जीत तक पहुंचा दिया.

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