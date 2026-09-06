उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बने अंडमान-निकोबार के राज्यपाल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है. राष्ट्रपति भवन द्वारा शनिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी.

राष्ट्रपति की प्रेस सचिव डॉ. मनीषा वर्मा द्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक घोषणा में कहा गया है कि राष्ट्रपति इस नियुक्ति से प्रसन्न हैं. विज्ञप्ति तत्काल प्रकाशन के लिए जारी की गई.

डॉ. शर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं. वह इस पद के लिए व्यापक प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुभव रखते हैं.

12 जनवरी, 1964 को लखनऊ में जन्मे डॉ. शर्मा ने योगी आदित्यनाथ सरकार में 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभागों का कार्यभार संभाला. इससे पहले, वे दो बार लखनऊ के महापौर चुने गए, पहली बार 2006 में और फिर 2012 में दूसरी बार उन्होंने रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की.

1990 के दशक की शुरुआत से लखनऊ विश्वविद्यालय में वाणिज्य के प्रोफेसर रहे डॉ. शर्मा ने कई शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया है और वे अकादमिक कार्यों से जुड़े हुए हैं. उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत छात्र संगठनों के माध्यम से की और भाजपा के युवा विंग में विभिन्न पदों पर आसीन होने के बाद पार्टी में कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक भूमिकाएं निभाईं.

बंगाल की खाड़ी में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा किया जाता है, जो संवैधानिक प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख दोनों की भूमिका निभाते हैं. इस पद पर शासन, विकास और केंद्र सरकार के साथ समन्वय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, विशेष रूप से सुरक्षा, पर्यटन, अवसंरचना और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में.

एडमिरल (सेवानिवृत्त) देवेंद्र कुमार जोशी अक्टूबर 2017 से लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं. इस नई नियुक्ति से द्वीपीय क्षेत्र के नेतृत्व में बदलाव आया है. डॉ. शर्मा के शीघ्र ही पदभार ग्रहण करने की उम्मीद है.

आईएएनएस का इनपुट