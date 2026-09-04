नीरज चोपड़ा, रोहित यादव के बाद कृष्ण चंद्र ने इतनी दूर भाला फेंककर नेशनल यूथ चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, जैवलिन थ्रो में रचा इतिहास

जैवलिन थ्रो में भारत का कमाल लगाकर बढ़ता जा रहा है, नीरज चोपड़ा, रोहित यादव के बाद अब मध्य प्रदेश के कृष्ण चंद्र ने जैवलिन थ्रो में इतिहास रच दिया है. कृष्ण चंद्र ने यूथ नेशनल्स 2026 में 79.92 मीटर का अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके मीट रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाबीव हासिल की है. 79.92 मीटर का शानदार पर्सनल बेस्ट थ्रो करके कृष्ण चंद्र ने यूथ नेशनल्स में गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की है.
बता दें कि कृष्ण चंद्र, 17 साल के हैं और इस प्रदर्शन के साथ वे दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए हैं. यह नए 700 ग्राम वाले जैवलिन के साथ भारतीय यूथ U18 का नया रिकॉर्ड है.
कृष्ण चंद्र ने न सिर्फ नेशनल यूथ चैंपियनशिप में पुरुषों के जैवलिन थ्रो में अपना पर्सनल बेस्ट 79.92 मीटर किया, बल्कि इस सीजन में भारत में U-18 कैटेगरी के टॉप पांच थ्रो में से चार थ्रो भी उन्हीं के नाम हैं. वह इस सीजन में 70 मीटर का मार्क पार करने वाले एकमात्र भारतीय U-18 एथलीट भी हैं. कृष्ण चंद्र मध्य प्रदेश की DSWY एकेडमी में कोच मो. हदीश की देखरेख में ट्रेनिंग करते हैं.
🚨 MP'S KRISHAN CHANDRA POSES WITH HIS NEW MEET RECORD!— nnis Sports (@nnis_sports) September 3, 2026
The 17-year-old set a new meet record in the men's javelin at the Youth Nationals 2026.
Speaking after the competition, Krishan said:
“Aya national record ke liye tha, but back pain hogya isliye reh gya.”
He trains at… pic.twitter.com/MeG6kb5nEy
रोहित यादव का तोड़ा रिकॉर्ड
भोपाल में ट्रेनिंग लेने वाले इस एथलीट ने नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाते हुए, रोहित यादव के 2018 में बनाए गए 77.41 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को 2 मीटर से ज्यादा के अंतर से पीछे छोड़ दिया. कृष्णा का यह शानदार प्रदर्शन लुधियाना के मुख्य एथलेटिक्स स्टेडियम में तेज फ्लडलाइट्स की रोशनी में हुआ, जहां एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित तीन दिन के इस मुकाबले के लिए देश भर से युवा खिलाड़ी जुटे थे.
MEET U18 STAR KRISHAN CHANDRA ⭐️— DodaKiDhadhkan (@DodaKiDhadkan1) September 4, 2026
- Massive Personal Best Throw of 79.92m
- Wins #goldmedal at #Youth #Nationals
- #Breaks the Meet record
A FUTURE STAR TO WATCH! 🇮🇳#ViralVideo#trandingreels#virałpost pic.twitter.com/IyeoDg4DOS
उनके 79.92 मीटर के थ्रो ने न सिर्फ उन्हें जीत दिलाई, बल्कि चैंपियनशिप का इतिहास भी बदल दिया और आठ साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इस थ्रो में जबरदस्त ताकत, बेहतरीन तकनीक और दबाव में भी शांत रहने की क्षमता का मेल दिखा, ये सभी गुण एक ऐसे एथलीट की पहचान हैं जो भविष्य में और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए तैयार है.
इस मीट में मध्य प्रदेश की बड़ी कामयाबी में कृष्णा का गोल्ड मेडल भी शामिल था. नगर सिंह कनेश ने मुश्किल हेप्टाथलॉन इवेंट में 4,812 पॉइंट्स के साथ गोल्ड मेडल जीता और सात अलग-अलग इवेंट्स में अपनी काबिलियत साबित की. लड़कों की 1000 मीटर दौड़ में रंगलाल डोडिया ने 2:26.83 के समय के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता; वह राजस्थान के साहिल से पीछे रहे, जिन्होंने 2:25.25 का नया मीट रिकॉर्ड बनाया.
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