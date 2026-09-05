नीरज चोपड़ा के बाद नई पीढ़ी तैयार! कृष्ण चंद्र नंबर-2, टॉप-5 में 3 भारतीय, U-18 सबसे दूर भाला फेंकने वाले जैवलिन थ्रोअर

भारत के युवा जैवलिन थ्रोअर्स ने वर्ल्ड लेवल पर अपनी मजबूत छाप छोड़ रहे हैं. नीरज चोपड़ा और रोहित यादव के बाद अब कृष्ण चंद्र जैसे जैवलिन थ्रोअर अपने परफॉर्मेंस से सबके ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. हाल ही में भारत में आयोजित यूथ चैंपियनशिप में कृष्ण चंद्र ने गोल्ड मेडल जीता, कृष्ण चंद्र ने 79.92 मीटर का थ्रेो किया जिससे वह 2026 में दुनिया के टॉप पांच U18 जैवलिन थ्रोअर में शामिल हो गए हैं. टॉप 5 जैवलिन थ्रोअर में तीन भारतीय एथलीट भी शामिल हैं. भारत के कृष्ण चंद्र जिन्होंने 3 सितंबर को 79.92 मीटर का शानदार थ्रो करके U18 कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 2 का स्थान हासिल किया है.
उनसे आगे सिर्फ फिनलैंड के जेरे मुर्टो हैं, जिन्होंने 22 अगस्त को 82.88 मीटर का थ्रो किया था. कृष्ण के इस प्रदर्शन ने 700 ग्राम वाले जैवलिन के साथ एक नया भारतीय U18 रिकॉर्ड भी बनाया, जो उनकी जबरदस्त क्षमता को दिखा रहा है. भारत का दबदबा यहीं खत्म नहीं हुआ हैं. अंडर 19 में पुष्पक नेलवाड़े 76.09 मीटर के साथ तीसरे नंबर पर हैं, जबकि मंजीत कुमार 74.45 मीटर के साथ चौथे नंबर पर अपनी जगह बना पाने में सफल रहे हैं. इटली के एंटोनियो डि पाल्मा 73.28 मीटर के साथ टॉप पांच में शामिल हैं.
दुनिया के टॉप पांच खिलाड़ियों में तीन भारतीयों का होना देश में जैवलिन थ्रो के तेजी से बढ़ते चलन को दिखाता है, यह ट्रेंड नीरज चोपड़ा की इंटरनेशनल लेवल पर मिली सफलता के बाद और तेज़ हुआ है. कृष्ण चंद्र, पुष्पक नेलवाड़े और मंजीत कुमार जैसे होनहार खिलाड़ियों के सामने आने से, पुरुषों के जैवलिन थ्रो में भारत का भविष्य पहले से कहीं ज़्यादा उज्ज्वल दिख रहा है.
अंडर 18 में साल 2026 में सबसे दूर भाला फेंकने वाले दुनिया के टॉप 5 जैवलिन थ्रोअर
- जेरे मुर्तो, फिनलैंड- 82.88 22 AUG 2026
- कृष्ण चंद्रा, भारत 79.92 03 SEP 2026
- पुष्पक नेलवाडे, भारत 76.09 03 SEP 2026
- मनजीत कुमार, भारत 74.45 03 SEP 2026
- एंटोनियो डि पाल्मा, इटली, 73.28 18 JUL 2026
इन सबके अलावा रोहित यादव और यशवीर सिंह सीनियर लेवल पर नीरज चोपड़ा के बाद अपना परचम लहरा रहे हैं. वहीं, अब एशियन गेम्स में यशवीर सिंह और रोहित यादव नीरज चोपड़ा की जगह भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने की कोशिश करेंगे.
Somewhere in India… this small town is where @RohitJavelin learned how to throw javelin! It has produced 3 youngsters that have competed for India!! pic.twitter.com/HEOIDWjZjH— TZA Throwing Zone Athletics (@MichaelMMG71) September 4, 2026
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