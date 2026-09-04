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कृष्ण चंद्र नंबर-3, नीरज चोपड़ा नंबर-4, U-18 में सबसे दूर भाला फेंकने वाले टॉप-5 भारतीय जैवलिन थ्रोअर

मध्य प्रदेश के कृष्ण चंद्र ने जैवलिन थ्रो में इतिहास रच दिया है.कृष्ण चंद्र ने यूथ नेशनल्स 2026 में 79.92 मीटर का अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके मीट रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है.

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कृष्ण चंद्र नंबर-3, नीरज चोपड़ा नंबर-4, U-18 में सबसे दूर भाला फेंकने वाले टॉप-5 भारतीय जैवलिन थ्रोअर
कृष्ण चंद्र ने रचा इतिहास

नीरज चोपड़ा, रोहित यादव के बाद कृष्ण चंद्र ने जैवलिन थ्रो में इतिहास रच दिया है. नेशनल यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर कृष्ण चंद्र ने जैवलिन थ्रो में भारत की शानदार परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है. कृष्ण चंद्र का यह परफॉर्मेंस युवा एथलीट U18 लेवल पर बेहतरीन प्रदर्शन है. ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा टीनएज में देश के सबसे होनहार खिलाड़ियों में से एक थे, जिन्होंने 700 ग्राम वाले जैवलिन से 76.50 मीटर का बेस्ट थ्रो किया था.

हालांकि, हाल के सालों में भारत के उभरते हुए स्टार्स ने इससे भी बेहतर थ्रो किए हैं. रोहित यादव 81.73 मीटर के शानदार थ्रो के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और उन्होंने युवा भारतीय जैवलिन थ्रोअर्स के लिए एक बेंचमार्क सेट किया है. दूसरे नंबर पर हिमांशु हैं, जिन्होंने इंडियन U18 चैंपियनशिप में 80.38 मीटर का थ्रो किया और नेशनल लेवल पर अपनी जबरदस्त काबिलियत दिखाई

हाल ही में चर्चा में आए खिलाड़ी कृष्ण चंद्र हैं, जिन्होंने लुधियाना में नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 79.92 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता. उनके इस प्रदर्शन ने रोहित यादव के नाम दर्ज चैंपियनशिप रिकॉर्ड को तोड़ दिया और उन्हें भारत के बेहतरीन U18 जैवलिन टैलेंट में से एक के तौर पर स्थापित कर दिया है. 

टॉप भारतीय U18 जैवलिन थ्रो (700g)

  1. रोहित यादव – 81.73 मीटर
  2. हिमांशु – 80.38 मीटर
  3. कृष्ण चंद्र – 79.92 मीटर
  4. नीरज चोपड़ा – 76.50 मीटर
  5. पुष्पक नेल वाडे – 76.09 मीटर

ये भी पढ़ें- नीरज चोपड़ा, रोहित यादव के बाद कृष्ण चंद्र ने इतनी दूर भाला फेंककर नेशनल यूथ चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, जैवलिन थ्रो में रचा इतिहास

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