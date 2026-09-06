15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया था, उन्होंने पहली पारी में अहम 92 रन बनाकर ईस्ट जोन को फाइनल में जगह दिलाने में मदद की थी. वैभव अब फाइनल में बड़े मंच पर एक बार फिर अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक होंगे. फाइनल में वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अपना जलवा दिखाने मैदान पर उतर चुके हैं. फाइनल साउथ जोन के खिलाफ ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. ईस्ट जोन की ओर से वैभव सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वरन ओपनिंग कर रहे हैं. वैभव और मोहम्मद सिराज के बीत जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है.

फाइनल में वैभव की बल्लेबाजी, सिराज पर जबरदस्त अटैक

साउथ जोन के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और वैभव सूर्यवंशी के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है. वैभव भी धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी कर साउथ जोन के गेंदबाजों पर जमकर अटैक कर रहे हैं. मैच का रोमांच चरम पर पहुंच रहा है. मोहम्मद सिराज के खिलाफ वैभव ने पहले चौका और फिर छक्का जड़कर महफिल लूट ली है. ऐसा लग राह है कि वैभव टी-20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं. वैभव अबतक 35 गेंद पर 43 रन बनाकर खेल रहे हैं. अपनी पारी में 5 चौके और एक छक्का लगा चुके हैं. वैभव के अलावा अभिमन्यु ईश्वरन भी जमकर बैटिंग कर रहे हैं. ईश्वरन ने अपना पचासा पूरा कर लिया है, ईश्वरन ने 46 गेंद पर अर्धशतक पूरा कर लिया है. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 100 रनों की पार्टनरशिप हो गई है.

ईस्ट जोन 94/0 (13.2 ओवर)

ईस्ट जोन प्लेइंग 11

अभिमन्यु ईश्वरन, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुशाग्र, सुदीप कुमार घरामी, शिखर मोहन, ईशान किशन (कप्तान) (विकेट कीपर), मोहम्मद कौनैन कुरैशी, अनुकूल रॉय, मोहम्मद शमी, अभिजीत के सरकार, मुकेश कुमार बेंच

साउथ जोन प्लेइंग 11

रिकी भुई, नारायण जगदीसन (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, शेख रशीद, तिलक वर्मा (कप्तान), स्मरण रविचंद्रन, श्रेयस गोपाल, त्रिपुराना विजय, मोहम्मद सिराज, चामा वी मिलिंद, एमडी निधिश

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