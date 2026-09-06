आज का राशिफल: चंद्रमा का मिथुन में गोचर, जानिए किन राशियों को मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी

आज चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसका असर सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई देगा. किसी राशि के लिए यह दिन साहस और नए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ लोगों को खर्च, जिम्मेदारियों और रिश्तों से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी. मेष, मिथुन, सिंह और कन्या राशि के जातकों को करियर और संवाद में लाभ मिलने के संकेत हैं, वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को आर्थिक फैसलों और भावनात्मक संतुलन पर ध्यान देना होगा. यहां जानिए आज का राशिफल.

मेष राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे. यह स्थिति आपके साहस, प्रयास, संवाद, छोटे भाई-बहनों, कौशल और अपने दम पर काम आगे बढ़ाने की क्षमता को सक्रिय करेगी. आज परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय पहल करना अधिक महत्वपूर्ण रहेगा. जिस काम को लेकर पिछले कुछ समय से मन में हिचक थी, उसे शुरू करने का आत्मविश्वास मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में बातचीत आपकी ताकत बन सकती है. किसी अधिकारी, ग्राहक या सहकर्मी के सामने अपनी योजना रखने का अवसर मिले तो बात को सीधे मुद्दे पर रखें. बहुत अधिक सफाई देने की जरूरत नहीं होगी.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे. यह स्थिति धन, बचत, पारिवारिक संसाधन, भोजन और वाणी से जुड़े मामलों को प्रमुख बनाएगी. आज आपकी कही हुई बात का असर सामान्य दिनों से अधिक हो सकता है. इसलिए सही बात भी किस अंदाज में कही जा रही है, इस पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा. आर्थिक मामलों में दिन आपको अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करने का अवसर देगा. किसी भुगतान की प्राप्ति हो सकती है या पुराना वित्तीय विषय आगे बढ़ सकता है, लेकिन पैसा हाथ में आने से पहले खर्च की योजना बनाना उचित नहीं होगा. बचत की रकम को अचानक किसी आकर्षक प्रस्ताव में लगाने से बचें. यदि निवेश का विचार है तो जोखिम और वापसी की वास्तविक स्थिति समझे बिना निर्णय न लें. व्यापार में आपकी वाणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, इसलिए दिन का प्रभाव मुख्य रूप से आपके व्यक्तित्व, मनोभाव, निर्णय क्षमता और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर रहेगा. यह स्थिति आपको सक्रिय बनाएगी, लेकिन साथ ही मन में कई विचार एक साथ चल सकते हैं. आज किसी बाहरी व्यक्ति की राय से अधिक जरूरी यह समझना होगा कि वास्तव में आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है. कामकाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा. कोई ऐसा कार्य सामने आ सकता है जिसमें आपकी बातचीत, समझ और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता काम आए. हालांकि हर मुद्दे पर अपनी राय देना जरूरी नहीं होगा. ऑफिस की किसी चर्चा में बिना पूरी जानकारी के पक्ष लेने से बचें. वरिष्ठ व्यक्ति के सामने बात रखते समय आंकड़ों और उदाहरणों का सहारा लेना अधिक प्रभावी रहेगा. व्यापार में नई योजना बनाने का मन होगा.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेंगे. इसलिए दिन का प्रभाव खर्च, एकांत, नींद, विदेश या दूरस्थ संपर्क और उन विषयों पर रहेगा जिन्हें आप सामान्यतः दूसरों से छिपाकर रखते हैं. आज बाहरी उपलब्धियों की अपेक्षा अपने समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन ज्यादा महत्वपूर्ण होगा. आर्थिक मामलों में अचानक खर्च की संभावना रहेगी. किसी यात्रा, ऑनलाइन भुगतान, घर के निजी खर्च या पुराने दायित्व के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. इसलिए दिन की शुरुआत में ही जरूरी और गैरजरूरी खर्च अलग कर लें.

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे. इसलिए दिन का मुख्य जोर लाभ, संपर्क, इच्छाओं की पूर्ति और ऐसे लोगों से जुड़ने पर रहेगा जो आपके काम को आगे बढ़ा सकते हैं. किसी पुराने परिचित से अचानक संपर्क हो सकता है और उसके माध्यम से नया अवसर सामने आने की संभावना रहेगी. हालांकि हर प्रस्ताव को लाभ का संकेत मानकर तुरंत स्वीकार करना उचित नहीं होगा. व्यापार में नए ग्राहक या पुराने संपर्क से काम मिलने की संभावना है. सुबह से ही लंबित फोन कॉल और संदेश पूरे कर लेना उपयोगी रहेगा.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव में रहेंगे. इसलिए कामकाज, जिम्मेदारी, पद और आपकी पेशेवर छवि दिन के केंद्र में रहेगी. आज आपकी कार्यशैली पर लोगों की नजर रहेगी और छोटी-सी लापरवाही भी अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण बन सकती है. इसलिए गति से ज्यादा गुणवत्ता को महत्व देना आपके लिए फायदेमंद होगा. नौकरी में कोई कठिन जिम्मेदारी आपके सामने आ सकती है. शुरुआत में काम बड़ा लगेगा, लेकिन उसे हिस्सों में बांटकर पूरा किया जा सकता है. वरिष्ठ अधिकारी से कोई निर्देश मिले तो उसे अपनी समझ के अनुसार बदलने से पहले पुष्टि कर लें. किसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट या दस्तावेज को भेजने से पहले अंतिम बार जांच जरूर करें.

तुला राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे. इसलिए आज विचारों का विस्तार, सीखने की इच्छा, मार्गदर्शन, लंबी दूरी के संपर्क और भविष्य की दिशा से जुड़े विषय अधिक सक्रिय रहेंगे. किसी पुराने प्रश्न का उत्तर आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की बातचीत, पुस्तक या नई जानकारी से मिल सकता है. दिन आपको अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलकर परिस्थिति देखने का अवसर देगा. नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी प्रशिक्षण से संबंधित चर्चा हो सकती है. यदि कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोई कौशल सीखना जरूरी है तो उसे टालते रहने के बजाय शुरुआत करें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति आपको सतही बातों के बजाय उन विषयों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी जो लंबे समय से भीतर दबे हुए हैं. अचानक कोई सूचना, आर्थिक परिवर्तन या पुराने मामले की वापसी दिन का रुख बदल सकती है. आज हर निर्णय में थोड़ा अतिरिक्त समय देना आपके लिए लाभकारी रहेगा. धन से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी आवश्यक है. संयुक्त निवेश, बीमा, ऋण, टैक्स या किसी पुराने भुगतान का विषय सामने आ सकता है. दस्तावेजों में छोटी गलती भी आगे परेशानी दे सकती है, इसलिए हस्ताक्षर करने से पहले हर शर्त पढ़ें.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में गोचर करेंगे. आज दिन का केंद्र साझेदारी, ग्राहकों से संबंध, जीवनसाथी और आमने-सामने होने वाली महत्वपूर्ण बातचीत रहेगी. आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनी बात कितनी स्पष्टता से रखते हैं और सामने वाले की अपेक्षाओं को कितना समझ पाते हैं. किसी विषय पर अकेले फैसला लेने के बजाय संबंधित व्यक्ति से चर्चा करना बेहतर रहेगा. व्यापार में नया ग्राहक मिलने या किसी पुराने संपर्क से काम दोबारा शुरू होने की संभावना है. यदि साझेदारी में कारोबार करते हैं तो जिम्मेदारियों और पैसों का हिसाब साफ रखना जरूरी होगा. किसी सहयोगी की बात पर तुरंत भरोसा करने के बजाय उसकी व्यवहारिकता जांचें.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे. यह स्थिति आपको उन कामों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी जिन्हें पूरा करने में लगातार टालमटोल हो रही थी. आज प्रतिस्पर्धा, जिम्मेदारियां, कर्ज, दैनिक व्यवस्था और कार्यस्थल की छोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं. इन्हें नजरअंदाज करने के बजाय क्रमवार निपटाना आपके लिए बेहतर रहेगा. नौकरी में किसी पुराने काम की समीक्षा हो सकती है. कोई सहकर्मी समय पर जिम्मेदारी पूरी न करे तो उसका असर आपके काम पर पड़ सकता है. इसलिए महत्वपूर्ण कार्य किसी और के भरोसे पूरी तरह न छोड़ें. अपने हिस्से की प्रगति का रिकॉर्ड रखना आगे उपयोगी रहेगा.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव में गोचर करेंगे. इसलिए आज आपकी सोच में रचनात्मकता, सीखने की इच्छा और अपनी प्रतिभा को किसी उपयोगी दिशा में लगाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. सामान्य काम करने के बजाय कुछ नया करने का मन बन सकता है. हालांकि उत्साह में लिया गया हर फैसला सही हो, यह जरूरी नहीं है; इसलिए विचार और निर्णय के बीच थोड़ा अंतर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अपनी पढ़ाई की रणनीति बदलने का संकेत दे सकता है. यदि किसी विषय को समझने में लगातार कठिनाई आ रही है तो उसी तरीके को दोहराते रहने के बजाय अध्ययन की नई पद्धति अपनाएं.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे. इसलिए घर, माता, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति से जुड़े विषय आज अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे. बाहरी उपलब्धियों की तुलना में निजी वातावरण को व्यवस्थित करना आपको ज्यादा संतोष देगा. घर की कोई छोटी परेशानी भी आपका ध्यान बार-बार अपनी ओर खींच सकती है. घर में मरम्मत, सफाई या किसी उपकरण को बदलने की जरूरत महसूस हो सकती है. खर्च करने से पहले कीमत और गुणवत्ता की तुलना करें. केवल किसी परिचित की सिफारिश के आधार पर महंगी वस्तु खरीदना उचित नहीं होगा. यदि मकान या संपत्ति से जुड़ा दस्तावेज देखना है तो हर विवरण ध्यानपूर्वक पढ़ें. माता या घर की किसी वरिष्ठ महिला से जुड़ा विषय सामने आ सकता है. उनकी सुविधा और जरूरतों पर ध्यान दें.