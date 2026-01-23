सरफराज का बल्ला उगल रहा आग, दोहरा शतक ठोक रचा इतिहास, एक सीजन में ऐसा करने वाले पहले भारतीय

मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान ने शुक्रवार को दोहरा शतक ठोककर इतिहास रच दिया है. सरफराज ने 206 गेंदों में हैदराबाद के खिलाफ अपने करियर का पांचवां दोहरा शतक जड़ा है. इस सीजन में सरफराज का बल्ला आग उगल रहा है. इस सीजन में वह पहले लिस्ट ए क्रिकेट में 150 रनों की पारी खेल चुके हैं जबकि टी20 में शतक लगा चुके हैं. सरफराज ऐसे पहले भारतीय हैं, जिन्होंने किसी एक सीजन में फर्स्ट क्लास में दोहरा शतक, लिस्ट ए में 150 और टी20 में शतक ठोका है.

फॉर्मेट कोई भी सरफराज ने किया कमाल

हैदराबाद के खिलाफ सरफराज 219 गेंदों में 227 रन बनाकर आउट हुए. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 19 चौके और नौ छक्के लगाए थे. उनका स्ट्राइक रेट 103.65 का रहा. सरफराज ने इससे पहले जयपुर में विजय हजारे ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ 157 रनों की पारी खेली थी. जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में लखनऊ में हुए मैच में असम के खिलाफ उन्होंने शतक ठोका था. यह उनका टी20 क्रिकेट का पहला शतक रहा था. खास बात यह थी कि यह शतक उन्होंने आईपीएल नीलामी से ठीक पहले लगाया था.

इंग्लैंड के डैनियल बेल ड्रममंड ने सबसे पहले यह कारनामा किया था. उन्होंने 2016 फर्स्ट क्लास में दोहरा शतक, लिस्ट ए में 150 और टी20 में शतक ठोका था, जबकि ऐलक्स हेल्स ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी रहे थे, जिन्होंने 2017 में यह कारनामा किया था. वहीं डैनियल बेल ड्रममंड ने 2023 में फिर यह कारनामा दोहराया था.

बात अगर मुकाबले की करें तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद के खिलाफ खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के छठे राउंड के मुकाबले में सरफराज खान के दोहरे शतक की बदौलत मुंबई ने पहली पारी में 560 रन बनाकर मैच में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से रोमांचित करने वाले सरफराज खान जब मुंबई के लिए उजले कपड़ों में उतरे तो उनकी बल्लेबाजी उनकी क्षमता के मुताबिक ही निखरकर सामने आई.

पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे सरफराज खान ने 219 गेंद पर 9 छक्कों और 19 चौकों की मदद से 227 रन की पारी खेली. उनकी इसी पारी के दम पर मुंबई पहली पारी में 560 रन बना सकी. सरफराज का प्रथम श्रेणी क्रिकेट का यह पांचवां दोहरा शतक था. पारी के दौरान दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने 5,000 रन भी पूरे किए.

सरफराज खान ने चौथे विकेट के लिए सिद्धेश लाड के साथ 249 रन की अहम साझेदारी की. इसके अलावा, सरफराज ने सुवेद परकर के साथ भी छठे विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी की. सिद्धेश लाड ने 179 गेंद पर 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 104 रन बनाए.

वहीं सुवेद ने 98 गेंद पर 1 छक्के और 11 चौकों की मदद से 75 रन की पारी खेली. इसके अलावा, मुंबई के लिए सलामी बल्लेबाजों अखिल हर्वाडेकर ने 27 और आकाश आनंद ने 35 रन की पारी खेली. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी हुई. अथर्व अंकोलेकर ने भी 22 गेंद पर 35 रन बनाए.

हैदराबाद की तरफ से सीटीएल रक्षण सबसे सफल गेंदबाज रहे. रक्षण ने 24 ओवर में 107 रन देकर 4 विकेट लिए. रोहित रायडू ने 2 विकेट लिए. कप्तान मोहम्मद सिराज, नीतिन साई यादव और कोडीमेला मधुशन हिमतेजा को 1-1 विकेट मिला.

