Border 2 NDTV Review: देशभक्ति को सलाम, सनी देओल की दहाड़, जानें कैसी है बॉर्डर 2

Border 2 NDTV Review: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 ने सिनेमाघरों में दस्तक दे डाली है. अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म काफी लंबे समय से चर्चा में है. बॉर्डर 2 साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है, हालांकि इस बार फिल्म की स्टारकास्ट में काफी बदलाव किए गए हैं.बॉर्डर 2 के गानों और ट्रेलर को खूब पसंद किया गया है. इस फिल्म को एडवांस बुकिंग में भी दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता दिखाई दे रहा है.

फिल्म की शुरुआत

बॉर्डर 2 की कहानी को 1960 से 1970 के दशक पर आधारित है और अनुराग सिंह ने अपने निर्देशन में इसको बहुत की शानदार तरीके से दिखाया है. जो एक भी पल के लिए बोर नहीं करती. फिल्म की शुरुआत पाकिस्तान की भारत में घुसपैठ से होती है.इसके बाद सनी देओल की दहाड़ देखने को मिलती है. धीरे-धीरे फिल्म वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की जिंदगी को दिखाती है, जो अपनी परिवार और एक-दूसरे के बहुत करीबी होते हैं. यही वजह है कि फिल्म को पहले हाफ में बांधे रखने के लिए काफी है. कुछ सीन हंसाते भी है, इमोशनल भी करते हैं और देशभक्ति की भावना भी पैदा करते हैं.

कलाकारों की एक्टिंग

वैसे देखा जाए तो बॉर्डर 2 पूरी तरह से सनी देओल की फिल्म है, लेकिन बाकि कलाकारों ने भी अपनी शानदार एक्टिंग से इसे दमदार बनाया है. सनी देओल तो हमेशा से धाकड़मैन रहे हैं. वह पूरी फिल्म को अपने कंधे पर संभालते हुए चलते हैं. यही फिल्म की खासियत है. फिल्म में वरुण धवन ने अपनी बाकी फिल्मों से ज्यादा अच्छा काम किया है. कई जगहों पर उनकी एक्टिंग की तारीफ की जा सकती है. उनके अलावा पूरी फिल्म में दिलजीत दोसांझ सब पर भारी पड़े हैं. फिल्म में उनकी एक्टिंग और पंच हर किसी की दिल जीत सकते हैं.

फिल्म का एक्शन

बॉर्डर 2 इमोशन्स के अलावा शानदार एक्शन सीन भी हैं. फिल्म एक वॉर ड्रामा है, ऐसे में फिल्म के अंदर कई एक्शन सीन आपको हैरान कर सकते हैं. जैसे कि दिलजीत दोसांझ का फाइटर प्लेन से फाइट करना. उनकी के सीन रोंगटे खड़े कर सकते हैं. हालांकि फिल्म आखिरी में सनी देओल और वरुण धवन के कंधों पर होती है, जो उन दोनों कलाकारों ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को शानदार तरीके से किया है.

स्टार- 3.5

